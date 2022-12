Fifa vs Resto del mondo: Wenger fa peggio di Infantino

Se di Djorkaeff potevamo dire si trattasse di un ex gran calciatore, conoscenza di Milano sponda nerazzurra degli anni belli di Simoni, Ronaldo il fenomeno, Vieri e Zamorano, di questo signore avevamo altra idea e leggere certe dichiarazioni ci fa male.

Arsene Wenger.

Uomo Arsenal di un quarto di secolo. Innumerevoli titoli. Calcio bellissimo ed anni di battaglie europee meravigliose. Oggi dirigente Fifa, fa sponda alle dichiarazioni di Infantino e peggiora quelle di Djorkaeff.

“I calciatori devono concentrarsi solo sul calcio. Le nazionali che sono state eliminate hanno pensato troppo alla politica”.

Della serie, vi paghiamo profumatamente, zitti e pedalate. Siete “pedine” del nostro carrozzone, attenetevi silenziosamente al nostro modus.

Che gran delusione. Cade il mito del gentleman ed ogni supposizione di “silenzio” sul potere diventa plausibile.

In mattinata avevo scritto, in Qatar vincono tutti, la Fifa perde anzi fallisce. Stasera lo ribadisco e se si può lo pucchetto.

Perde Infantino, si copre di vergogna Wenger, Djorkaeff si umilia. Vince la Germania che si tappa la bocca, vince Manuel Neuer che “nasconde” la sua fascia onelove ma arriva in ogni casa del pianeta, vince l’Inghilterra che si inginocchia.

Vince su tutti la nazionale dell’Iran che non canta l’inno nazionale e torna in patria minacciata.

I calciatori non sono cose. Non sono pedine. Puoi comprare un centrocampista non un uomo.

