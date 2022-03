Elmas avvisa l’Italia: “Conosco le loro tattiche e i loro giocatori”

A separare l’Italia dalla finale playoff per i Mondiali in Qatar, ci sarà la Macedonia del Nord di Elmas. Il centrocampista azzurro, titolare e nel giro della nazionale da diversi anni, sarà assente per squalifica.

É lo stesso vicino ai suoi connazionali, e ha avvertito i suoi compagni di club: “Posso dare una mano perché conosco sia le loro tattiche che i loro giocatori. Conosco quasi tutti, molti di loro giocano al Napoli come Lorenzo Insigne. Posso aiutare l’allenatore in molti modi, spiace non poterlo fare in campo. Andare al Mondiale sarebbe la cosa più grande mai successa alla Macedonia».

Instagram PSN

Twitter PSN

Facebook PSN

Youtube PSN

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati