Comincia con un pareggio l’avventura come CT, di Luciano Spalletti, contro la Macedonia e 1 a 1. Decisiva la gara di San Siro contro l’Ucraina. “Mi aspetto una partita di Livello”

Comincia non nel migliore dei modi l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. La nazionale pareggia uno a uno sul campo della Macedonia. La gara era valida per le qualificazioni europee. Dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa l’Italia passa in vantaggio grazie al goal di Immobile.

Quando la gara sembra ormai avviarsi verso il successo dell’Italia, ecco il pareggio della Macedonia di Elmas con Bardhi, su punizione, ma dopo una fase favorevole ai padroni di casa. Per gli azzurri Di Lorenzo e Politano titolari mentre Raspadori è entrato in campo solo nei minuti finali, come ultimo cambio. Ora si complica anche il secondo posto nel girone e la gara con l’Ucraina diventa un vero e proprio spareggio per evitare i play-off.

“Mi è successo di giocare bellissime partite in Champions, ma questa vale molto di più. L’inno della Nazionale vale 100 volte l’inno della Champions, stanotte ho dormito qualche minuto in meno”. Così Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ai microfoni della ‘Rai’. “Gioca Zaccagni perché ha qualità, estro, ha intesa con Immobile. Sarà una cosa normale provare Zaccagni perché in quel ruolo lì è uno dei migliori che abbiamo”.

Spalletti in Conferenza Stampa dopo la gara contro la Macedonia

Temete l’ambiente e il campo in pessime condizioni?

“Non dobbiamo farci trovare impreparati , impatto ambientale e campo sono tutte cose che vengono dopo la nostra autostima, la nostra forza. Abbiamo dei valori importanti, abbiamo calciatori che sanno adattarsi un po’ a tutto, sono giocatori esperti che hanno giocato gare di livello. Mi aspetto una partita di livello”.

Dobbiamo aggredirli alti?

“Bisogna provare a fare un calcio dove si vuole gestire la partita. E’ dentro la qualità del possesso palla che si può decidere che tipo di partita andare a fare e in che zona andare a giocare. Se siamo noi a gestire la palla decidiamo queste cose, altrimenti no. Loro andranno direttamente sulla prima linea e bisogna essere attenti sul quando indietreggiare e quando restare lì”.

Percepisce l’urgenza del risultato?

“Sì, la percepiamo tutti. Sappiamo che è una gara delicata così come lo sarà quella successiva. Metteremo tutto quello che è il nostro impegno. Bisogna far vedere che non indossiamo la maglia azzurra come fosse una maglia qualunque. Abbiamo addosso qualcosa di differente da qualsiasi maglia di club”.

