Alex Meret, Il serio lavoro paga sempre!

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è arrivato a Coverciano, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, con una nuova consapevolezza e soprattutto scalando posizioni importanti, Grazie alla continuità che sta dimostrando nel Napoli da inizio stagione, il portiere friulano ha scalato le gerarchie e oggi, in Nazionale, viene subito dopo Donnarumma, davanti a Provedel e Vicario.

Niente male per un calciatore messo in forte discussione fino a pochi mesi fa!

Alex Meret, Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Meret ha Donnarumma sulla sua strada in Nazionale ma stavolta è arrivato a Coverciano con le certezze della tanto agognata continuità da titolare conquistata al Napoli. Un percorso che gli ha fatto scalare le gerarchie, oggi dopo Donnarumma in Nazionale c’è lui, davanti alle new entry Provedel e Vicario. Dopo tanta precarietà, per Alex si vede finalmente la luce in campo con le sue ottime prestazioni e fuori, in virtù dei contatti in corso per il rinnovo tra il Napoli e il suo entourage che stanno andando avanti”.

Un estate tormentata…Ma lui risponde con i fatti!

Il Numero uno azzurro, questa estate, è stato oggetto di tante polemiche dal tecnico ai tifosi, fino agli addetti ai lavori. Ma lui, con la professionalita’ e serieta’ che lo contraddistingue, ha saputo riprendersi il ruolo di numero uno! Mostrando anche contro il Milan sempre piu’ sicurezza, dove anche il suo reparto ne sta acquisendo proprio grazie alle sue prestazioni, garanzia di tranquillita’

Unico errore, ma per fortuna poi ricucito, e che un portiere non puo’ pretendere la titolarita’, deve guadagnarsela sul campo, e lui con professionalita’ e riuscito a riprendersi il suo posto, e va detto, che anche la presenza di Salvatore Sirigu, potrà essere per lui, un vero viatico a crescere ancora di piu’…Complimenti Alex!

