5 Luglio 82, Italia-Brasile compie 40 anni!

Correva l’anno 1982, ed era una calda giornata di Luglio in Spagna. Tale data però, resterà scolpita per sempre nel cuore di chi ama il Calcio

Era il 5 luglio, ed alle 17:45, nello stadio Sarria’ di Barcellona, il mondo si fermo’ per assistere ad Italia-Brasile, non una partita qualunque, ma la partita!

Due modi di vivere opposti, due modi di vedere il calcio completamente diversi, ma vi era la certezza, come poi andò’, che questa sarebbe stata la partita perfetta.

L’Italia si presenta’ a questa gara, già’ “sconfitta“, e per tanti, gia’ con valigie in aeroporto, perché’ la critica ne aveva sentenziato già’ il risultato, mentre dall’ altra parte, tra samba e gambe d’oro, Falcao, Socrates e Zico, avevano già’ chiuso con la vittoria del Mondiale Spagnolo.

Ma il calcio e bello soprattutto per questo, non esiste nulla di già’ scritto, e così, i tanto criticati “figliocci” di Papa’ Bearzot, decisero che era giunto il momento di rispondere con fatti, a coloro i quali si deliziavano ad umiliare, con critiche pre costruite, un gruppo forgiato ed unito, che mostrò’ la vera ed unica forza del calcio, il gruppo.

Ed allora non fu più il Mondiale verdeoro, ma quello di Pablito, ed oggi, anche se da lassù, lo ringrazio per quella splendida tripletta, che a distanza di quarant’anni, mi emoziona ancora come allora.

Poi chiuse il cerchio, il vecchio, Dino Zoff, che decise di fermare sulla linea, le ultime speranze di Zico e compagni.

La storia racconta, Italia-Brasile 3 a 2, tripletta di Rossi, e l’inizio di una vittoria, quanto mai inaspettata, ma certamente meritata

Uno spot per la Nazionale italiana che da lì a pochi giorni diventerà Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia.

