Napoli-Union Berlino 1-1, LE PAGELLE: Politano super, Kvara ad intemittenza. Azzurri beffati in contropiede

Il Napoli di Garcia va in vantaggio con l’Union Berlino, ma al Maradona la partita termina 1-1: Politano migliore in campo non solo per il gol

Nonostante il dominio nel gioco, il Napoli pareggia 1-1 con l’Union Berlino allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo il palo di Natan e la rete annullata ad Anguissa, la squadra azzurra trova il vantaggio Politano al 39′. La partita sembrava in controllo, ma gli azzurri si fanno beffare ingenuamente in contropiede dai tedeschi e Meret non può nulla sulla conclusione di Fofana, che pareggia al 52′.

Meret: 6,5

Tante insidie in contropiede, lui risponde presente. Compie un grande intervento su Becker, ma non può nulla sulla ribattuta di Fofana

Di Lorenzo: 6,5

Solito apporto offensivo nel bel primo tempo dei suoi: bella anche la sponda per quella che sarebbe stata la rete del vantaggio di Anguissa, rete poi annullata per una sua leggera spinta sul difensore.

Rrahmani: 5,5

Nel primo tempo fa buon effetto la marcatura su Fofana e lui è pericolosissimo in tutte le situazioni da corner, centrando spesso il pallone di testa. Nella ripresa non è esente da colpe nelle clamorose sbandate difensive dei suoi, errori però non solo suoi ma anche di reparto.

Natan: 6,5

Il brasiliano bissa l’ottima prova della gara di andata. Ostacolo quasi insormontabile per i tedeschi, con il palo colpito nel primo tempo si rivela anche una risorsa preziosa su calcio piazzato.

Mario Rui: 6

Nel primo tempo tante sovrapposizioni importanti in collaborazione con il solito Kvara. Da un suo cross nasce la rete poi annullata di Anguissa, otto minuti più tardi è autore del cross basso sporcato in rete anche fortunosamente da Politano per l’1-0. Difensivamente, qualche sbandata nella ripresa

(dal 77′ Olivera: sv).

Anguissa: 6

Ancora molto sottotono, nel primo tempo si propone bene e trova il gol in tuffo di testa, annullato poi dal VAR. Nella ripresa le difficoltà crescono e a centrocampo si aprono delle voragini clamorose. Prova a metterci una pezza come può. Nel finale chiude la gara palesemente sfinito e non lucidissimo.

Lobotka: 5,5

E’ parso in condizioni non brillanti, a partire dal primo tempo in cui comunque ha ben amministrato la manovra. Si ritrova incredibilmente ultimo uomo nella sbandata difensiva che vale l’1-1 dei tedeschi a inizio ripresa. Esce dolorante per via di un pestone rimediato poco prima

(dal 77′ Simeone: sv).

Zielinski: 5,5

Il più propositivo dei tre di centrocampo nel primo tempo, ha una grande occasione che non riesce a sfruttare. Nella ripresa i tedeschi prendono le misure, lui trova sempre meno spazi e inizia a soffrire quando si tratta di ricoprire compiti difensivi, sulle ripartenze rapide avversarie

(dal 90′ Cajuste: sv).

Politano: 7

Anche oggi tra i più positivi. Sulla destra dà l’impressione di poter creare sempre qualcosa, soprattutto nel primo tempo. In una serie di situazioni, inizio ripresa compreso, è anche sfortunato: diversi tiri vengono infatti rimpallati da difensori e addirittura compagni

(dall’87’ Lindstrom: sv).

Raspadori: 6

Offre tanti buoni movimenti, creando spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Meno incisivo in zona gol, rispetto a quanto visto nelle ultime uscite.

Kvaratskhelia: 5,5

Nel primo tempo si muove in maniera armoniosa con tutto il reparto, nella ripresa cala proprio nel momento più importante. Dopo il pari ha sui piedi diverse ripartenze che però non riesce a sfruttare, anzi le spreca quasi tutte.

Garcia 5.5

Il Napoli di stasera è una squadra dai due volti. Intraprendente e cinica nella prima frazione, dove tiene il pallino del gioco e passa in vantaggio. Superficiale e disattenta invece nella ripresa, quando si espone al contropiede incassando il pareggio.

