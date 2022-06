NAPOLI solo posti in piedi

34.500 al 20 di Giugno é solo l’ultima impresa del signor Mourinho. Il calcio d’estate è calcio di numeri, di mercato e campagne abbonamento. Chiacchiere al bar ma anche tabulati e posti numerati. 34 500 è un bel numero nell’era dei social, delle piattaforme a pagamento e della crisi dei consumi ” di svago”. È un numero che invita alla riflessione. Ciò che di più ci fa pensare è che la cosa accada a Roma. Per la Roma. 63 punti in campionato, piazzamento Uefa preso in extremis e ben 16 punti di distanza dal Napoli. Con 16 punti a momenti in serie A ci si salva. Ci si perdoni l’ironia. Roma è Roma e sa godere. Roma ha vinto. Per tanti la Conference league che quest’anno vedrà impegnata la Fiorentina, almeno da principio era la cosiddetta coppetta di consolazione che è più un problema da giovedì pomeriggio che un piacere eppure Roma piange, vince, gode e festeggia in piazza. Festeggia con un numeroso stuolo di personaggi carismatici che da tempo la scuotono, la celebrano, la amano. Napoli no. Napoli assiste.Guarda il festival dalle quinte, ingelosito di tanti sorrisi e non ingelosito caro presidente. La Gola è un peccsto capitale e da queste parti ne abbiamo ben pochi da farci perdonare. Napoli soli posti in piedi se fosse un titolo di un film. Campagna abbonamenti avvolta nel mistero dei prezzi e delle modalità.

Napoli calcio senza i suoi uomini di città. Dove sono i nostri “rappresentanti”? I nostri poeti?

Forse Roma ne ha di più, molto probabilmente la Roma ama e si lascia amare.

34 500 loro noi speriamo di cavarcela.

