Napoli-Sassuolo 2-0, LE PAGELLE: Di Lorenzo monumentale, Anguissa dominatore e Osimhen ce lo abbiamo solo noi!

Napoli-Sassuolo, match valido per la seconda giornata di Serie A è terminato sul punteggio di 2-0

Napoli-Sassuolo le pagelle della partita andata in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Il Napoli vince la prima partita della stagione in casa: battuto senza troppe difficoltà il Sassuolo, in un match sbloccato presto grazie alla rete su rigore di Osimhen e chiusa dall’espulsione per proteste di Lopez. Pochi minuti dopo Di Lorenzo, il migliore in campo, chiude definitivamente i conti con il gol del 2 – 0 finale. Con questo risultato il Napoli rimane a punteggio pieno in classifica, a quota 6.

Napoli-Sassuolo le pagelle:

Alex MERET 6

Oltre all’ordinaria amministrazione c’è poco altro. Parate vere? Nessuna. Inoperoso.

Giovanni DI LORENZO 8

Domina in lungo e in largo. Difensivamente è impeccabile (anche se è tutto il Napoli a non soffrire), in zona offensiva è ormai una certezza. In coppia con Politano costruisce il rigore del vantaggio, poi si mette in proprio e va a segno. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prestazione maiuscola. Monumentale

Amir RRAHMANI 6,5

Sicuro e sereno quando le due squadre sono in parità numerica, ancor più dopo l’espulsione di Lopez.

Juan JESUS 6,5

Bene anche lui. Tranquillo quando viene chiamato in causa, anche con la palla tra i piedi

(dal 90′ Leo OSTIGARD s.v.)

Mathias OLIVERA 6

Meno ficcante rispetto allo straripante Di Lorenzo, ma in compenso difende in maniera egregia e partecipa al giro palla.

Frank ANGUISSA 7,5

Cervello e muscoli, padronanza col pallone tra i piedi, ripartenze in velocità. Uomo fondamentale nel gioco di Garcia. Dominatore.

Stanislav LOBOTKA 6,5

Il solito Lobotka: regia praticamente impeccabile, recuperi palla, gioco sul corto e sul lungo. Una sicurezza (dall’83’ Jens CAJUSTE s.v.)

Piotr ZIELINSKI 6,5

Sempre bello vederlo pulire il gioco nei momenti più complicati con certi cambi campo da maestro. Fondamentale nel palleggio e in uscita dalle retrovie. Nel primo tempo dispensa sventagliate a lungo raggio che arrivano sempre al destinatario. Palleggia con eleganza, peccato che non riesce a centrare la porta quando viene liberato al tiro dal limite.

(dall’83’ Eljif ELMAS s.v.)

Matteo POLITANO 7

Scatenato. In coppia con Di Lorenzo devasta la fascia mancina del Sassuolo. Si guadagna un rigore e quando punta l’uomo è inarrestabile. In formissima

(dal 61′ Khvicha KVARATSKHELIA 7)

Entra dalla panchina e gli bastano pochi minuti per far capire che le noie fisiche sono alle spalle, perfetto assist per il raddoppio di Di Lorenzo

Victor OSIMHEN 7

Di ghiaccio dal dischetto nonostante le temperature elevate. I difensori emiliani lo frenano a fatica e sfiora ripetutamente la seconda doppietta stagionale. Un alieno.

Giacomo RASPADORI 6

Cerca in ogni modo il gol dell’ex, ma non lo trova. Sfortunato dopo pochi secondi (palo), si mangia un rigore e altre palle gol

(dall’83’ Giovanni SIMEONE s.v.)

All. Rudi GARCIA 7

Il contraccolpo del cambio della guardia, da Spalletti al francese, non si sta avvertendo minimamente, perchè gli azzurri dominano in lungo e in largo. Interessante le sperimentazioni con il doppio centravanti Simeone-Osimhen.

