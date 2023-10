Napoli-Real Madrid 2-3, PAGELLE: Gli azzurri escono sconfitti tra gli applausi

Le pagelle di Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda giornata del girone C di Champions League e terminato con il punteggio di 2-3

Gli azzurri vengono battuti dal Real Madrid al ‘Maradona’ per 3-2 in una partita accesa, vivace, equilibrata e aperta per entrambe le formazioni. La spunta alla fine quella di Ancelotti grazie alla qualità di giocatori come Bellingham, Vinicius e Valverde, che si inventano dal nulla delle giocate per decidere il match.

Meret 6

Bravo in avvio su Rodrygo, un po’ incerto su Vinicius. Si distingue in altre buone parate anche nella ripresa. Sul 3-2 è sfortunato a deviare il tiro di Valverde con la schiena, dopo averlo respinto miracolosamente sulla traversa. Sfortunato.

Di Lorenzo 5

La prestazione in sé, resta nel complesso egregia con tanta corsa e buona volontà, oltre che con buoni numeri, gravissimo errore in uscita, che difatti regala il pari a Vinicius. Distratto

Ostigard 6,5

Secondo gol di fila dopo quello al Lecce. In fase difensiva si batte come un leone, ma Vinicius e Bellingham lo aggirano con grande facilità nei due gol. Vince tutti i duelli aerei

Natan 6,5

Mette subito lo zampino, di spalla, sulla rete dell’1-0 sovrastando Carvajal. Grande precisione in fase di impostazione, recupera anche tanti palloni e blocca una serie di tiri pericolosi dalle sue parti: un intervento, in particolare, su Vinicius nella ripresa è da gigante.

Olivera 6

Nel primo tempo va in difficoltà in fase difensiva, incassa subito qualche colpo da quelle parti. Prende le misure con il passare dei minuti, inizia forte anche con una serie di percussioni a tutto campo sulla fascia e sistema anche le carenze mostrate inizialmente nelle retrovie

(dall’88’ Mario Rui: sv).

Anguissa 5,5

Parte con il piede giusto, ma con il passare dei minuti la sua gara si fa troppo lenta e anonima. Anche fisicamente è parso meno brillante rispetto alle ultime settimane: perde tanti contrasti a terra (ne vince appena 5 su 13), e tutti i duelli aerei. Bellingham lo semina sullo slalom del 2-1

(dall’88’ Simeone: sv).

Lobotka 6

Solita partita ordinata e diligente, prova come suo solito a dettare i ritmi della manovra, spesso ci riesce qualche volta no, potrebbe fare di più in due occasioni: in avvio Rodrygo scappa via troppo facilmente, poi c’è l’errore di Di Lorenzo che lo cercava proprio sulla trequarti nell’azione del pari di Vinicius, molto passivo sullo slalom gigante di Bellingham che vale il bis poco dopo

(dall’88’ Cajuste: sv).

Zielinski 7

Suo il cross sul corner dell’1-0 e l’imbucata per Osimhen che guadagna poi il rigore del 2-2. Inutile dire che è lui poi a realizzare alla perfezione nonostante un pallone pesante quanto un macigno. Poco dopo avrà anche la chance del tris, ma è bravo Kepa a respingere

(dal 75′ Raspadori: sv)

Politano 7

Pimpante e frizzante sulla destra, nel corso del primo tempo è bravo a creare diverse situazioni pericolose per i compagni. In chiusura di tempo pesca dal nulla Osimhen con un cross morbido, poi il nigeriano non buca Kepa. Non disdegna qualche tentativo verso la porta, poco efficace

(dal 69′ Elmas: sv)

Osimhen 6

E’ mancato il guizzo. La chance più grande ce l’ha in chiusura di tempo: incornata delle sue, che però non riesce ad angolare abbastanza nonostante l’ottimo movimento. Guadagna comunque il calcio di rigore con un altro buon movimento in area di rigore ed è fortunato nel rimpallo che finisce sulla mano alta di Nacho.

Kvaratskhelia 6

Nel primo tempo crea poco e nulla dalle sue parti, nel secondo però cresce e si fa decisamente più pericoloso. Non trova la fiammata giusta per far male: illude con una bella conclusione da fuori, poi poco dopo c’è il rimpianto per la chance mozzata sul sinistro da un difensore in area al 66′.

Rudi GARCIA 6,5

Sconfitta beffarda, arrivata su autorete del portiere al termine di una partita comunque giocata con il giusto spirito. Serviva solo una lettura più attenta per contrastare le scorribande centrali del Real. La squadra esce tra gli applausi del Maradona.

