Napoli non cambia la via vecchia per la nuova

Articolo di Giovanni Chiaravalle

“Non cambiar la strada vecchia per la nuova”.

Sembra proprio questo il motivetto che si canticchia in casa Napoli.

Nelle stanze blindate alla tifoseria sembra essere in voga il vecchio adagio secondo cui chi cambia meno meglio riparte.Cambiar meno possibile per non cambiar rotta. Insomma andar per mare con le vecchie mappe può garantire viaggi sereni più di un tom tom.

Permetteteci una riflessione tra l’amaro e l’ironico.

Se cosi fosse vorrebbe dire che il tempo scorre invano. Che un anno è uguale a quello passato e che a Fabian, Koulibaly ed il vituperato Meret sia d’improvviso tornato il sorriso oltre al vigore atletico e psicologico.

Se cosi fosse un prodotto andato di moda nella scorsa stagione è di moda anche ora.

Purtroppo non è così che il mondo gira. Tantomeno lo sono gli uomini in nessuna maniera lo sono gli atleti.

Un anno poco o nulla porta di quello trascorso.

Un anno è un anno e nessuna garanzia di miglioramento da al presente.

Gli uomini non cambiano, piuttosto si guardano intorno.

Nel calcio moderno poi dove ogni uomo è una azienda cambiare poco o nulla vuol dire aver occhi chiusi sui mercati finanziari. Le aziende hanno l’obbligo di restar costantemente attive ed in ascolto. Quello che vale oggi sui mercati finanziari internazionali non vale domani. Changeable dicono gli inglesi per riferirsi al meteo. Variabile, continuamente variabile è il mercato del pallone.

Fabian è lo stesso mentre attende la scadenza? Il ritrovato Meret dato per scarso e partente è lo stesso? Koulibaly trattenuto senza “amore” è lo stesso? E gli addii con strappo non lasciano strascichi?

In questo Napoli delle incertezze mentre si attende il si di Delofeu, c’è una sola certezza.

Si naviga a vista ed il capitano fa da sé.

Silenzioso praticamente muto Giuntoli mentre in città monta il mal contento generale.

La tifoseria è lontana.

Scarsa la partecipazione e praticamente nulla la campagna abbonamenti.

Voci a rincorrersi ed una estate di ombre più che luci per un Napoli da rifondare probabilmente non nei 22 ma nello spirito di intenti si.

“chi ha tempo non perda tempo” egregio presidente ci faccia capire.

Per ora alla finestra si sta bene ma nel frattempo le milanesi si attrezzano e la Juve pulisce e costruisce.

Sarà un anno diverso è la sola certezza.

