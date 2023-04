Napoli-Milan – Questura di Napoli, diramato un comunicato ufficiale: Sostanze stupefacenti e armi da taglio…

Napoli-Milan è stata una partita di disastro assoluto, e in campo e fuori dal campo come spesso accade ormai da diverso tempo. Il giorno dopo il “bollettino” è ricco di arresti, denunce e anche Daspo per svariati motivi che è proprio la Questura ha svelare.

La Questura di Napoli ha diramato un comunicato ufficiale nel quale si rendono noti i provvedimenti presi ieri sera, in occasione di Napoli-Milan. Sono ancora troppe le sanzioni che la Polizia ha da apporre durante un match di calcio a Napoli

Napoli-Milan, il comunicato della Questura

Di seguito quanto comunicato: “Incontro di calcio Napoli- Milan: denunce e sanzioni. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 20 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui 3 per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 17 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state altresì sanzionate amministrativamente.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 4 persone, tra i 24 e i 32 anni, di cui una per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva B, una per aver acceso un fumone all’esterno dell’impianto sportivo, un’altra per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché durante i servizi di filtraggio è stata trovata in possesso di un’arma da taglio e l’ultima per aver minacciato uno steward; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo. Infine, durante i servizi di controllo del perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 9 parcheggiatori abusivi, mentre personale della Polizia locale ha rimosso 136 autovetture in sosta vietata”.

