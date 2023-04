Napoli–Milan 0–4, LE PAGELLE: Black-Out totale e prestazione disastrosa!

Napoli e Milan si sono affrontate al Diego Armando Maradona nel primo dei tre match che vedrà opposte le due compagini nel mese di aprile. Il posticipo della ventottesima giornata di Serie A si è concluso con il clamoroso e inaspettato 0-4.

In un momento delicatissimo della stagione, il Milan sfodera la partita perfetta mentre il Napoli gioca quella peggiore dell’anno, il risultato vede gli azzurri travolti con un sonoro 4-0. Doppietta di Leao e gol di Diaz e Saelemaekers.

Meret 6

Poche colpe sui quattro gol rossoneri, addirittura si supera più volte perché il passivo poteva essere ancora più pesante.

Di Lorenzo 4,5

Anche lui incappa in una serata storta. Leao e Theo sono in una forma straripante e il capitano fatica ad alzarsi come al solito ed arranca quando viene puntato. Spesso fuori posizione, lascia troppi varchi dal suo lato anche perché poco aiutato da Politano e Anguissa. Serataccia.

Rrahmani 4

In difficoltà, come tutti i compagni di reparto, diverse volte fa errori in appoggio, ma soprattutto viene saltato spesso troppo facilmente.

Kim 5

Anche lui paga la stanchezza per il doppio impegno con la nazionale. Non ben posizionato sul gol di Leao, soffre tantissimo lo scarso filtro della mediana ed è tra quelli che Saelemakers salta con grande facilità per il 4-0. La peggiore prova in azzurro.

(Juan Jesus s.v.)

Mario Rui 5

Non riesce a supportare Lobotka quando Brahim scappa sull’out in occasione del gol di Leao. Tenta invano di fermare in scivolata l’incontenibile spagnolo che dribbla e insacca per il 2-0.

Anguissa 4,5

Sotto tono, sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. Non è serata.

Lobotka 5

Viene ingabbiato da Bennacer e Tonali e non riesce mai a prendere in mano le redini del gioco. Superato in dribbling da Brahim Diaz in occasione del vantaggio ospite. Prestazione lontanissima dai suoi standard. Irriconoscibile.

(Elmas s.v.)

Zielinski 4,5

Sua la bella giocata dalla quale scaturisce la prima occasione azzurra. Poi cala la nebbia. Perde colpevolmente il contrasto con Tonali che costa il terzo gol e di fatto chiude la partita.

(Ndombele s.v.)

Politano 5,5

Tanta buona volontà e tanta corsa, ma pochi palloni giocabili. Puntare uno come Theo è impresa ardua: preferisce spesso lo scarico al compagno più vicino.

(Lozano s.v.)

Simeone 5,5

Paga la giornata nerissima della squadra. Nei primi minuti si fionda due volte sulla palla messa in area dai suoi compagni. Poi la partita prende una brutta piega. Nella ripresa non viene mai servito.

(Raspadori s.v.)

Kvaratskhelia 5,5

Gli slalom iniziano presto e creano panico, lasciando presagire una serata che si rivela diversa da quella che si materializza. Nella ripresa manda al tiro Mario Rui. Ci prova con qualche giocata, ma non riesce a venire fuori dalla gabbia rossonera.

All. Spalletti 5

La squadra va sotto e ci può stare. Poi molla completamente la partita, cosa che probabilmente al tecnico non sarà piaciuta. In pratica per distacco è il Napoli più brutto della stagione.

