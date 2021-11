Napoli-Lazio, come il gatto col topo

Il Napoli domina la Lazio 4-0. Partenza fulminante dei padroni di casa, che nel finale si concedono un “riposo”.

Napoli dominante – Sulle prime il big match di stasera doveva essere una partita alla pari, tra due formazioni desiderose dei 3 punti. E in effetti i primissimi minuti son tutti di studio, con le due contendenti alla vittoria che cercano la via del gol con il giro palla. Ma da una palla vagante in area, ecco che Zielinski butta dentro l’1-0. È l’inizio di un dominio quasi totale da parte dei Partenopei, che creano la maggior parte delle azioni offensive del match. I ritmi sono altissimi.

Lazio – Gli ospiti non riescono a far fronte alla compattezza difensiva del Napoli. Il pressing degli avversari non lascia spazi né in velocità e né col giro palla. Certo, c’è anche un po’ di sfortuna nel miracolo di Ospina e nella traversa presa da Acerbi. Ma se prendi 3 gol nei primi 30 minuti allora c’è qualche colpa. Il gioco dei padroni di casa è superiore: un tiki taka spettacolare, degno di tal nome, sta surclassando la Lazio. E anche se col passare dei minuti si ristabilisce un attimo di parità, il risultato è una montagna che appare insuperabile.

Ripresa – Secondo tempo che riprende quanto visto verso la fine del primo. Col risultato già deciso le squadre non corrono a mille, ma decidono di attenuare i ritmi. Squadre che cercano comunque il quarto della partita, ma le difese hanno la meglio sugli attacchi. Giro palla semplice del Napoli, che non rischia nulla e risparmia le energie. E in effetti in questo secondo tempo non son molte le occasioni davvero pericolose. Nel finale arriva il gol di Fabian. Spalletti decide quindi di infierire dopo una gestione elementare.

Primo posto – Vittoria importante e meritata per il Napoli. Partiti forte, hanno dato mostra di un gioco affascinante, offensivo e veloce; un gioco quindi capace di dominare un avversario forte come la Lazio. Con questi 3 punti i Partenopei volano al primo posto della classifica in solitaria, data la sconfitta del Milan contro il Sassuolo.

Spalletti e il dominio su Sarri – La gara è stata praticamente senza storia fin dalle primissime battute. Gli Azzurri sono partiti fortissimo e hanno sorpreso una Lazio rimasta a Mosca. Il periodo ridotto di riposo in seguito alla trasferta di Mosca non è una giustificazione per i biancocelesti. La squadra di Spalletti ha giocato al gatto col topo. Sarri ha assunto le vesti del creatore di un mostro che gli è poi scappato di mano. Mostro comandato poi da uno Spalletti, che ci ha messo del suo e non ha avuto la minima difficoltà a condurre in porto la gara.

