Napoli-Lazio 1-2, LE PAGELLE: Olivera e Juan Jesus soffrono, Anguissa annebbiato. Non basta Zielinski, i cambi non incidono

Napoli e Lazio sono scese in campo al Diego Armando Maradona per la terza giornata di Serie A. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore degli ospiti.

A sorpresa la squadra dell’ex Sarri si impone sui campioni d’Italia: decisivi una magia di tacco di Luis Alberto e un sinistro vincente di Kamada, mentre è inutile il momentaneo pareggio di Zielinski.

Napoli-Lazio 1-2, LE PAGELLE:

Meret 6

Sui gol non poteva fare molto. Para in uscita due volte su Immobile (una era offside).

Di Lorenzo 6

Instancabile. Fino alla ripresa vince il confronto con Zaccagni, che di fatto non si era visto proprio. Nella ripresa viene risucchiato nel vortice della confusione

Rrahmani 5,5

Serata amara per le 100 in azzurro. Sporca un primo tempo ottimo facendo l’errore sul gol, ignorando l’uomo sul primo palo per andare da Immobile. Nella ripresa lui e Juan Jesus spesso si trovano in solitudine contro 3 o 4 di loro. E inevitabilmente sbandano.

Jesus 4,5

Lento, macchinoso, impreciso. Che non fosse Kim si sapeva, ma la prestazione di stasera è senza dubbio insufficiente.

Olivera 4,5

Subisce le giocate di Felipe Anderson per tutto il match. Spesso è fuori posizione nelle ripartenze avversarie.

(Mario Rui 5,5 – Entra nel momento peggiore dei suoi)

Anguissa 5

Mezz’ora di Frank, poi evapora e comincia a commettere errori non da lui e Luis Alberto ne approfitta.

Lobotka 6

Il più convincente di tutti, nonostante anche lui sbagli diverse cose. Al 42′ sembra un rugbysta quando conquista palla e sfonda a testa bassa. Nella ripresa prova a dare ordine a una squadra che viaggia senza idee se non la palla lunga.

Zielinski 6

Torna al gol da fuori area dopo chissà quanto. Ne sfiora un altro in avvio di ripresa, ma poi da un suo errore parte il raddoppio laziale. E’ uno dei pochi che si salva.

(Simeone s.v.)

Politano 6

Molto attivo soprattutto nel primo tempo, anche se i cross non sono mai precisi.

(Lindstrom 5,5 – Entra con tanta vivacità. Al 95’ ha sul piede la palla del pareggio, ma spara alto)

Osimhen 5

S’è rivisto l’Osimhen dei primi tempi spallettiani, quello che ha tanta voglia di fare battaglia, ma commette errori di mira anche grossolani.

Kvaratskhelia 5,5

Pronti via e si rende subito pericoloso. Sembra una di quelle sere in cui farà venire gli incubi alla difesa avversaria. Provedel gli nega il gol. Ma dopo appena mezz’ora di tanta roba, sparisce venendo puntualmente raddoppiato.

(Raspadori 5,5 – Non incide)

All. Garcia 5

La partita è evidentemente preparata bene se a fine primo tempo il computo dei tiri in porta è 17 a 3. Ma creare tanto e non finalizzare a dovere è comunque un aspetto su cui riflettere. Nella ripresa, troppi vuoti in fase difensiva: la squadra perde le distanze. Da rivedere la fase di non possesso.

