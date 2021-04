Napoli-Inter, tra lotta ed equilibrio

Pareggio giusto quello tra Napoli e Inter al Maradona. La sfida ha visto contrapposte la squadra migliore del campionato e una che, con i recuperi di tutti gli infortunati, può sicuramente dire la sua per la Champions. Ne è uscito un match molto equilibrato e combattuto.

Nel primo tempo è stata partita vera. Il Napoli si è impegnato e barcamenato, ma l’Inter ha creato pericoli in ripartenza e sui calci piazzati. Decisamente una delle migliori partite dei nerazzurri in questo girone di ritorno. D’altronde con tutti i calciatori disponibili l’Inter è una squadra dominante per la Serie A. Il Napoli ha rispettato un avversario superiore, trovando il gol per una giocata fortuita.

Nel primo tempo il risultato è stato bugiardo, poi Eriksen ha rimesso il match in parità. Il Napoli ha provato a vincerla ed è stato sfortunato in occasione della giocata di Politano. Una sfortuna che ha fatto il paio a quelle dell’Inter nel primo tempo. Nel finale la partita si è avviata sonnecchiante verso il pareggio. L’Inter non ha attaccato a spron battuto, Gattuso si è addirittura coperto.

Il 352 di Conte ha funzionato nelle varie transizioni. Il doppio pivot ha consentito di velocizzare le giocate, trovando sia la profondità con le punte che i tagli degli esterni. Hakimi e Lautaro tra i migliori in campo, mentre Eriksen ha dispensato qualità e classe. Bene Skriniar dietro e anche in impostazione. La prova di De Vrij è stata macchiata dal clamoroso errore.

Gattuso ha optato per una gabbia sul doppio pivot nerazzurro, mentre Politano e Insigne hanno schermato Barella e Lautaro e hanno anche chiuso sugli esterni. Provvidenziale un salvataggio del numero 24 azzurro nel primo tempo. Partita ben interpretata da ambo le squadra. L’Inter ha maggior qualità, il Napoli avrebbe potuto vincerla grazie un episodio e ci stava riuscendo nel finale. Vanno fatti i complimenti ad ambo i tecnici per la preparazione del match.

La squadra di Conte ha 75 punti in classifica. A 7 giornate dal termine dovrebbero bastare tre vittorie. L’obiettivo è festeggiare lo scudetto in casa contro la Sampdoria. Il Napoli ha ottenuto un pareggio previsto dalla tabella di marcia per raggiungere il quarto posto. Il problema è che Atalanta e Milan hanno vinto. Per arrivare quarta la squadra di Gattuso ha solo un altro bonus, ma servono 6 vittorie.

