Napoli, il mercato degli Scontenti. O no?

Il venerdì è giorno di mercato. Non è il sabato caotico né la domenica del riposo. Giorno di mercato e delle ultime contrattazioni settimanali.

Il mercato del pallone di questo Giugno ci ha dimostrato quanto un euro sia diventato più “serio” di un anno fa. Crisi economica? Covid? Consumi e Guerra Ucraina? Probabilmente tutto oppure nulla fatto sta che il mercato del pallone internazionale è praticamente bloccato. Fermo come un treno su un binario morto.

Fermo come un elenco significativo di top players che al momento guardano le mosse di mercato dal divano di casa. Un divano comodissimo e costoso non c’è dubbio ma pur sempre fermo. Proprio come il mercato.

Nomi più o meno celebri. Calciatori più o meno celebri e celebrati, in Italia ed in Europa. Fatta eccezione per Insigne che ha trovato un super mega ingaggio oltre oceano, ci vengono in mente diversi nomi che sono associati all’inusuale aggettivo “disoccupato”. Dybala, Belotti, Bernardeschi, Mertens e molti altri. Gli ultimi due potrebbero proprio essere i passeggeri che si scambiano posto a sedere.

A quanto pare a prescindere dagli affetti, i contributi tecnici ed i reali valori del cartellino, la questione è legata alla vecchia questione della “spesa”. Il potere d’acquisto si è fatto debole ed il carrello piange.

In questo stato di necessità più che di virtù, Napoli non fa eccezione. La ssc è bloccata dalle correnti di questo mercato. Insomma in parole povere se non compra il Real, se il Barcellona non prende Lewandowski dal Bayern e il Psg non si libera di Neymar, tutto resta fermo come l’ acqua di uno stagno.

Serve un sasso che crei un pizzico di agitazione.

E Napoli? Napoli deve attendere. Esce uno entra uno. Si valuta un’ offerta in uscita si fa un’offerta in entrata. Scacchi insomma. Una mossa alla volta.

Si parte tra sette giorni per Dimaro e il Napoli che voleva far la rivoluzione si ritrova alla festa del paese. La banda suona una marcetta. Restano tutti? Resta qualcuno? Vanno via tutti o qualcuno?

Chi vivrà vedrà, per ora solo una leggera brezza di anno nuovo.

