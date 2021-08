Napoli: i soldi per il mercato ci sono. Pochi, maledetti e subito

Calma apparente, raccontano le cronache. Tutto langue in casa Napoli, dicono i soliti bene informati. Mentre Cristiano Giuntoli scruta sempre l’orizzonte per cercare di completare l’organico.

Ormai lo sanno pure le pietre: niente può accadere se prima non si libera spazio nello spogliatoio, alleggerendo il monte-ingaggi.

Gli “esodati” fanno comodo

Il problema dei giocatori in esubero finora ha bloccato il lavoro della direzione sportiva partenopea.

Tuttavia, la strategia è chiara. Nel momento in cui il diesse avrà piazzato quei calciatori ai margini del progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti, potrà rivolgere le sue attenzioni sul terzino sinistro e sul centrocampista, tanto desiderati dall’allenatore di Certaldo.

Senza trascurare l’opportunità di poter rifirmare Maksimovic a condizioni sicuramente più favorevoli alla società, rispetto a quelle dettate dal centrale serbo, alla scadenza naturale del suo vincolo contrattuale.

L’obiettivo è chiudere almeno uno di questi affari per il debutto con il Venezia. Ovviamente non sarà semplice, perché le sorprese sono all’ordine del giorno, in assenza di attivo circolante.

Magari la situazione potrebbe comunque maturare immediatamente dopo Ferragosto.

Quel tesoretto che fa comodo al Napoli

Tentare di far cassa con gli esodati, dunque, non appare così semplice. Nondimeno, l’abbondanza è un difetto comune a talmente tanti club questa estate, che solo con loro possono crearsi interessanti opportunità, in questa squattrinata finestra di mercato.

Del resto, lo scenario economico è mutato, visto che la pandemia ha colpito duramente i bilanci delle società. E il Napoli non fa certamente eccezione.

Proprio in questa settimana si sono sbloccati due affari in apparenza minori. Eppure determinanti per generare liquidità.

Tutino definitivo al Parma per 5.5 milioni di euro, oltre ad un bonus di 2.5 legato al conseguimento di taluni obiettivi da parte dei ducali.

E Luperto all’Empoli, in prestito oneroso: 500 mila euro, con diritto di riscatto a favore dei toscani intorno ai 4 milioni di euro. Un piccolo “tesoretto”, però irrinunciabile per chi ha ridimensionato il budget in funzione del mercato…

