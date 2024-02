Napoli-Genoa, Gilardino analizza il pareggio al Maradona: le parole del mister del Grifone

Il Genoa ha pareggiato contro il Napoli per 1-1. Una sfida carica ed emozionante questa del Grifone che fino all’ultimo ha sperato di vincere. Infatti la squadra allenata da Alberto Gilardino ha realizzato il gol del vantaggio al minuto 47 con Frendrup. L’azione del gol è stata emozionante col dai e vai tra Retegui e Messias fermato da Natan, ma a raccogliere il pallone è stato il numero 32 che ha insaccato alla spalle di Meret. Dal gol in poi gli ospiti hanno chiuso tutti gli spazi e Martinez è stato spesso decisivo nel proteggere il gol di vantaggio. Alla fine al 90′ ancora una volta Ngonge ha salvato la squadra allenata da Mazzarri con la rete del pareggio. Bello è stato il cross di Di Lorenzo, ex giocatore della Reggina, che ha imbeccato l’ex punta del Verona che col mancino ha battuto il portiere del Genoa. Con questo pareggio la situazione del Genoa è leggermente cambiata, ma sicuramente i tifosi saranno in attesa di capire quale sarà il risultato tra la Juventus e il Verona.

Alberto Gilardino ha analizzato il pareggio del Genoa contro il Napoli, match valido per la 25esima giornata di Serie A, come ha riportato PianetaGenoa1893: “I ragazzi hanno dato tutto, nel primo tempo abbiamo tolto le linee di passaggio al Napoli e concesso da squadra, così si fatica meno e si lavora meglio. Ogni giorno, lavoriamo per sfruttare le uscite positive di Martinez perché creano dei canali di gioco dentro i quali bisogna andare a mille: oggi, però, bisognava andare anche sulle punte e sfruttare il due contro due che ci concedevano. Poche volte abbiamo concesso al Napoli di prendere entusiasmo e fiducia. Grande prova di squadra da parte nostra, siamo felici di ciò che stiamo facendo: non basiamoci troppo sui numeri del cronometro, è vero che nel finale abbiamo preso dei gol, ma è altrettanto vero che ne abbiamo fatti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati