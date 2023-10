Napoli-Fiorentina 1-3: Osimhen non basta, i viola rimettono in evidenza i limiti azzurri

Si è conclusa l’8° giornata di Serie A, l’ultima prima della seconda sosta per le Nazionali della nuova stagione. A calare il sipario sono state Napoli e Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona, in un match conclusosi con il risultato di 1-3.

Meret: 5

Poteva fare di più in occasione del gol di Brekalo, tradito da un pallone velenoso e ben indirizzato che gli passa sotto le gambe. Appare poco lucido in fase di disimpegno e poco sicuro nel lavoro con i piedi.

Di Lorenzo: 5

Il capitano azzurro gioca al di sotto dei suoi standard. Martinez Quarta gli scappa via con troppa facilità: quest’ultimo centra poi il palo e sul tap-in ci pensa Brekalo ad insaccare. Sbaglia la prima occasione azzurra della giornata, invitato al tiro da Politano. Aiuta positivamente in fase di costruzione offensiva, ma viene messo spesso in difficoltà in fase difensiva. Appannato.

Ostigard: 5,5

Spazza via le offensive senza troppi fronzoli. Su Nzola fa buona guardia vincendo molti duelli. Sfortunato nella carambola che porta al gol Bonaventura. Nella ripresa sbanda e cala vistosamente come tutta la squadra.

Natan: 6,5

Sbaglia pochissimo, anzi quasi nulla. Mostra una grande grinta, gioca una partita solida e con un contributo importante anche in fase di gestione del pallone: è il suo infatti il cross dal quale nasce il rigore guadagnato da Osimhen. Tanti interventi duri in scivolata e di cattiveria a strappare gli applausi del Maradona.

Olivera: 5,5

Si fa vedere in avanti più del solito, proponendosi in diverse circostanze nella trequarti avversaria. Quasi mai però riesce a fare la differenza, con una giocata o con uno spunto interessante. Difensivamente è sfortunato nel rimpallo che smarca Bonaventura, che apre il destro per il 2-1.

Anguissa: 6

Funge da collante tra difesa e attacco in maniera sufficiente, seppur soffrendo la rapidità avversaria sui lati. Un infortunio muscolare lo costringe al forfait dopo mezz’ora di gioco.

dal 32′ Raspadori: 4

Non incide, quasi mai pericoloso e sbaglia molto. Spaesato.

Lobotka: 6

Stretto tra le morse della mediana della Fiorentina, si abbassa molto nel tentativo di impostare il gioco e dettare i tempi. Sbaglia poco ma la manovra non è fluida, soprattutto nel primo tempo. Insidia Terracciano alla mezz’ora con una buona conclusione da fuori.

(dal 76′ Gaetano: S.V.)

Zielinski: 5,5

Meno ‘influente’ del solito nell’attacco azzurro. Gioca molto più basso, a stretto contatto con gli altri due centrocampisti lasciando i compiti offensivi al trio d’attacco. Perde anche lui qualche pallone di troppo.

(dal 76′ Lindstrom: S.V.)

Politano: 6,5

Corre tantissimo sull’out destro, manda in porta Di Lorenzo e tenta spesso la giocata. Chiude con 7 passaggi chiave e una precisione passaggi ottima, dell’87%. In diverse circostanze mette i compagni in condizione di calciare verso la porta, avrebbe meritato maggiore fortuna e forse anche di restare in campo qualche minuto in più.

dal 57′ Cajuste: 5

Il suo ingresso in campo non cambia una partita già compromessa. Entra poco nel vivo del gioco, un’occasione ce l’avrebbe, ma guarda al centro dell’area invece di cercare la porta.

Osimhen: 6.

E’ la luce di un Napoli ‘grigio’ e stanco. Salva sulla linea una rovesciata di Quarta, poi fatica a trovare palloni giocabili ma dal nulla si conquista e trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa va vicino alla doppietta, dopo un pressing individuale ‘furibondo’, ma Terracciano è bravissimo a respingere. L’unico della formazione azzurra che ci crede fino alla fine. Trascinatore.

(dal 76′ Simeone: sv)

Kvaratskhelia: 5

Qualche buon guizzo e nulla più. Nella ripresa si eclissa, ben controllato da Kayode. Qualche lampo in più quando si sposta a destra, ma deve e può fare di più. Molto sbilenco anche nei tentativi dalla distanza.

All. Rudi Garcia 4

Il Napoli, fa qualche passo indietro, sembra quello di Genoa e Bologna. Pressing senza convinzione, troppa distanza tra i reparti, gioco macchinoso e facilmente prevedibile. L’assenza di gioco continua ad essere sintomo di una mancanza d’identità per una squadra che ne aveva da vendere sino a pochi mesi fa. Insiste con Raspadori fuori ruolo e fa cambi incomprensibili. In definitiva c’è troppa confusione in panchina e in campo.

