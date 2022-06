Napoli-Bari andata e ritorno

L’autostrada che porta a Napoli avrà un raccordo speciale verso Bari. Napoli e Bari gemelli separati alla nascita. Fratello ricco e fratello povero. Sceneggiatura perfetta per un film americano. Quello interpretato da Schwarzenegger e quel gran genio di Danny De Vito. Storie di un’ Italia anni 70 in cui si scopre che uno dei gemelli è stato mandato dagli zii in campagna. Non resta che trattare certi temi con ironia. Solo l’ironia può tirarci fuori dallo stallo in cui si è arenata la Famiglia De Laurentis. Non bastavano le puniche in casa Napoli ora si aggiungono i moti rivoluzionari di Bari. Ad Aurelio e Luigi non bastava la guerriglia, avevano bisogno di Rivoluzione. Oggi niente mercato. Niente Mertens, Ospina, Politano, Koulibaly, Fabian Ruiz ed altri mille, oggi la questione si sposta in sede legale. Battaglia aperta al Consiglio federale, Figc e presto al Coni. La famiglia De Laurentis non accetta che la Multiproprietà sia “inadeguata” nello sport. Aurelio e Luigi proprio non possono accettare che in un campo di calcio, l’avvesario sia avversario e non coinquilino. Senza scomodare quel matto di de Coubertin, questa vicenda davvero assume i toni della commedia da cine panettone. Per davvero i nostri rivoluzionari credono di poter fare come gli pare? Davvero si può pensare che tutto sia sacrificabile sull’altare degli interessi e dello show? E lo sport? Cosa resta dello sport? Il calcio conserva qualcosa dello sport?

“sono sempre stato uno spirito battagliero” ha detto Luigi ai microfoni di Sky. Mio caro Luigi questo non è spirito battagliero questo è” ghe pensi mi”. Ricorda un pieno poteri del capitano verde.

In questa commedia stile de Laurentis, con De Sica figlio e Boldi tra peti e pernacchie, tradimenti, bellone e portieri ficcanaso, la tifoseria chiacchiera come dal barbiere.

Caro Presidente, anzi Presidenti, padre e figlio, Napoli e Bari, pensavamo fosse amore invece…

