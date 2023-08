Napoli-Apollon Limassol: In chiaro? Sky o DAZN? Dove vederla oggi, Canale tv e diretta streaming

Ultima amichevole estiva per il Napoli contro l’Apollon prima della Serie A 2023/2024: dove vedere la partita in diretta e tutto sulle formazioni.

Napoli-Apollon Limassol è l’ultima partita amichevole del pre-campionato dei campioni d’Italia. La partita si disputerà venerdì 11 agosto a Castel di Sangro, calcio d’inizio alle 18:30.

Gli azzurri di Garcia scenderanno nuovamente in campo per l’ultimo test, davanti ai propri tifosi, prima di tornare a fare sul serio il 19 agosto sul campo del Frosinone.

Il Napoli di Garcia saluta il precampionato con il test amichevole contro l’Apollon Limassol, squadra della massima serie cipriota dove è approdato di recente Mathieu Valbuena e che esordirà anche lei il 19 agosto nel suo campionato, il Cyta Championship.

Ultima amichevole per entrambe, dunque, per verificare lo stato delle idee e della condizione fisica prima del via ufficiale. E il Napoli lo farà con un nuovo acquisto, lo svedese Cajuste acquistato a sorpresa dal Reims. Rudi Garcia ci tiene a chiudere in bellezza un precampionato in cui non ha mai perso (pareggi contro Spal e Girona e vittorie contro Hatayspor e Augusta). Ora l’ultimo test. Da verificare le condizioni della caviglia destra di Osimhen, che nell’allenamento di martedì ha subito un duro colpo da Natan. Anguissa tra terapie e palestra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-APOLLON LIMASSOL

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. All. Rudi Garcia

ORARIO NAPOLI-APOLLON LIMASSOL

Napoli-Apollon si gioca venerdì 11 agosto allo Stadio Maradona di Napoli. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30.

DOVE VEDERE NAPOLI-APOLLON LIMASSOL IN TV

La sfida tra Napoli e Apollon Limassol sarà trasmessa su Sky al canale 251 in Pay per View: non facendo parte dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, la singola gara sarà acquistabile e visibile al prezzo di 9.99 euro.

NAPOLI-APOLLON LIMASSOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Apollon Limassol

Data: 11 agosto 2023

Orario: 18:30

Canali TV: Sky Sport (251)

Streaming: –

NAPOLI-APOLLON LIMASSOL IN DIRETTA STREAMING

Il match non sarà trasmesso in diretta streaming. L’unico modo per vederlo, dunque, sarà acquistarlo in Pay per View su Sky e guardarlo dalla tv.

