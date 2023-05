Moratti: “De Laurentiis visionario. Lavora per il bene del calcio. Su Spalletti…”

Le parole dell’ex presidente dell’Inter raccolte dalla radio ufficiale del club azzurro dopo la vittoria del tricolore

Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex presidente neroazzurro ha detto la sua sulla vittoria tricolore del Napoli e sul lavoro svolto da De Laurentiis e Spalletti.

Moratti: “De Laurentiis lavora per il bene del calcio italiano. Kvara ed Osimhen sono dei campioni”

“Dopo ventidue anni, lo Scudetto ritorna al Sud. Da un po’ di anni il Napoli lottava per vincere e questo anno lo ha fatto giocando bene e senza mai metter in dubbio la vittoria finale. Un campionato strameritato. Saranno nuovi ma Kvara ed Osimhen sono dei campioni. Non è una vittoria casuale. Oltre all’immensa bravura di Spalletti e l’intelligenza di ADL c’è la qualità della rosa. De Laurentiis è un presidente molto attivo e ci tiene tanto alla crescita del calcio italiano. Non solo per il suo club, difatti lavora tanto anche per la Lega Calcio. Non era un folle visionario ma un precursore. Ha sempre difeso le sue idee e ha sempre cercato di portare nuove idee: per poter anticipare problemi o per poter mostrare a tutti di cosa era capace. Dopo aver venduto 4/5 titolarissimi prendendo sconosciuti solitamente paghi l’operazione. Così non è stato. Se si trattava solo di ragazzi affamati non avrebbe potuto ottenere un risultato del genere. Sono giovani campioni. Per me questo è lo Scudetto della città. L’arma in più con uno straordinario Spalletti. Si è trascinato giorno dopo giorno la squadra sul groppone e li ha portati alla vittoria. Mourinho? Non cerca la vita facile e la Roma ne è la prova”.

