Montervino: “Questa è la vittoria della responsabilità! Giuntoli è vero top player”

Le parole del noto ex capitano azzurro ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo ricordando gli albori del progetto De Laurentiis

Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex capitano azzurro ha detto la sua sullo Scudetto vinto dagli azzurri quest’anno, ripercorrendo la storia del Napoli di De Laurentiis.

Montervino: “La società azzurra è la migliore in Italia e tra le migliori in Europa”

“Il Napoli sta facendo impazzire i tifosi e la sua gente. Agli albori, eravamo in pochi, oggi la società azzurra è la migliore in Italia e tra le migliori in Europa.

“Questa è la vittoria della responsabilità!”

Questa è la vittoria della responsabilità: responsabilità di osare della società con il rinnovamento messo in atto lo scorso anno, la responsabilità di Spalletti che ha osato e ha creato un gruppo vincente. Non bisogna ascoltare quello che viene dall’esterno, devi essere concentrato e portare sino in fondo il tuo modo di pensare e fare calcio.

Napoli non ha nulla da invidiare a nessuno. Giuntoli ha compiuto dei veri e propri capolavori di mercato: uno su tutti Kvara. Tutti noi ex azzurri torniamo in auge con la vittoria azzurra: gente come me hanno segnato l’inizio della rinascita azzurra. Da Paestum alla Champions, passando per il tricolore raggiunto”.

