Moggi: “Nulla da dire al Napoli. Juve? Certe cose non le avrei fatte”

“Con il Napoli di quest’anno non si può discutere niente, ha meritato lo scudetto dall’inizio. Hanno sbagliato in tanti tra cui il Milan. Il Napoli non ha fatto nessun errore e ha i giocatori migliori che possono dare qualcosa in più. I tredici punti non si guadagnano per caso, è bello vedere Osimhen segnare o Kvaratskhelia fare assist e gol.

La Juventus? Non credo che la Juventus retrocederà, ma non posso dirlo con certezza perché non ho le carte.

La Juventus è colpevole di non avere seguito le linee della quotazione in corsa, per il resto le cose come le plusvalenze o sono ammesse o no. Io credo che questa cosa delle plusvalenze debba rientrare, da quello che ho capito quando la Juventus fa la plusvalenza con più squadre la gente pensa che sia un sistema e che quelle che le hanno fatte con la Juve non debbano essere considerate. Se hanno tolto 15 punti avranno trovato gli estremi per farlo.

La manovra stipendi? Io non l’avrei mai fatto. Noi eravamo in un’altra condizione, pur essendo la Juventus in quel tempo senza possibilità di fare grandi cose, abbiamo venduto a parecchio e comprato a poco”.

