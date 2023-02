Moggi e le sue teorie: “Senza plusvalenze sarebbe fallita mezza serie A!”

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto all’Adnkronos, per dire la sua sul caso plusvalenze che ha messo in risalto la metodologia di mercato poco chiara del club bianconero. A seguire le sue principali parole che sicuramente faranno molto discutere.

“Le plusvalenze le fanno tutti e non sono di per sé illecite ma l’unica società punita è stata la Juventus. Mi sembra che c’è qualcosa che non quadra. Non c’è dubbio che la dirigenza bianconera ha operato male, soprattutto essendo quotata in borsa è anche più sotto osservazione. Ma senza plusvalenze in serie A sarebbero fallite almeno dieci società”.

