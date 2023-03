Modugno spaventa i tifosi: “Rinnovi di Kim, Kvara e Osimhen? Vi spiego come la penso. Su Spalletti…”

Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista sportivo ha detto la sua sulla stagione azzurra e sulle aspettative del mercato del Napoli: Kim, Kvara ed Osimhen potrebbero salutare.

Modugno: “Ho qualche dubbio!”

“Spalletti potrà finalmente coronare un sogno. La sua carriera fatta di grande calcio finalmente vedrà un trionfo in Italia. Calcio spettacolare che ha portato il Napoli a dominare. Le sfide con il Milan decideranno una stagione. In campionato un passo falso è concesso ma in Champions no. La storia del Milan indica la sfida come a favore dei rossoneri ma il Napoli arriva al confronto con mentalità vincente e con una gran consapevolezza: bisogna godersi un calcio eccezionale della banda Spalletti.

Le squadre che vincono in maniera cinica e con il male affare sono antipatiche a tanti: il Napoli invece no. Vince dominando e se ami il calcio devi amare per forza gli azzurri. Il calcio di Spalletti non lascia dubbi su chi è superiore. Esprime qualità ed armonie uniche. Chi vede il calcio non può non essere affascinato dal gioco azzurro.

I rinnovi

Per Giuntoli si presenterà una situazione particolare. Kim ha una clausola e prenderlo a pezzo stracciato è un affare per tutti. Dai 40 ai 50 milioni per alcuni club europei è un vero è proprio affare. Kim vuol restare in azzurro, ma una volta che un’offerta copiosa ti si presenta dinnanzi è difficile dire di no.

Su Osimhen

Il suo contratto scade tra due anni: o lo rinnovi o lo lasci partire. Il prezzo lo farà il Napoli e non credo che vada via per meno di 100 milioni.

Su Kvara

Il suo futuro è ancora in azzurro. Non lo vedo lontano da Napoli. Il 77 ha iniziato un percorso che per me continuerà in azzurro”.

