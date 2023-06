Modugno: “Benitez? ADL sa che può contarci. Italiano? Vi dico la mia. Sui festeggiamenti…”

Le parole del noto giornalista SKY: “La festa Scudetto al Maradona è stato ad uso e consumo della televisione”

Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista SKY ha detto la sua sul possibile sostituto in casa azzurri dopo la separazione con Luciano Spalletti. Modugno ha sottolineato come Italiano sia la prima scelta del club.

“Il bus scoperto è stata un’occasione persa. Una occasione per i tifosi che avrebbero potuto gioire con i propri beniamini. Le due feste quella con la Fiorentina e quella di domenica invece sono state due notti da cinema. La prima più di pancia, la seconda invece ad uso e consumo della TV. Uno spot per Napoli città.

Benitez? Credo che nel ventaglio delle possibilità azzurre ci sia anche lui. Io credo che però De Laurentiis abbia delle candidature che al momento sono avanti. Benitez ha esperienza e il presidente sa cosa potrebbe dare alla squadra e alla città. Quando lo spagnolo andò via il rapporto si chiuse in maniera brusca ma sa che può contare su di lui. Io credo che non siano nemmeno dieci le alternative. Un paio di nomi si giocano la panchina azzurra ed il preferito secondo me, è ancora impegnato con la propria squadra”.

