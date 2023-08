Meret a GQ: “La mia stagione? Vi spiego cosa l’ha fatta diventare super. Come portiere ho tre qualità e un difetto! 

Meret, portierone azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a GQ Italia insieme ad altri compagni, Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Andrè–Frank Zambo Anguissa, sulla stagione passata e quella che sta per iniziare

Intervistato da GQ Italia nell’ambito di un lungo approfondimento sul Napoli, il portiere azzurro Alex Meret è tornato sull’ultima stagione rivelando la chiave di volta delle sue grandissime prestazioni:

“Nei miei primi anni a Napoli non avevo continuità. Fare una bella stagione è stata una conseguenza naturale del fatto che sono diventato titolare. In me non è scattato niente di particolare, ho sempre lavorato allo stesso modo, con impegno e professionalità, anche quando giocavo di meno. Alcune circostanze mi hanno permesso di diventare titolare, di trovare la serenità che serve per affrontare bene le partite.

Un portiere deve mettere a posto i compagni della difesa, deve richiamarli all’ordine, deve costruire un rapporto di fiducia con loro. E loro devono avere fiducia in lui. Questo legame si costruisce andando in campo, giocando insieme. E quest’anno è andata proprio così.

Meret descrive le sue qualità da portiere e dice di sentirsi bravo

“Mi sento bravo nell’arte del piazzamento, nella tecnica di base, nei riflessi in porta“;

poi però aggiunge che

“il calcio è cambiato, oggi il portiere viene coinvolto molto di più nella fase di impostazione, gli viene chiesto spesso di giocare il pallone con i piedi. E io devo migliorare ancora in queste situazioni, voglio diventare più sicuro e più preciso nella costruzione dal basso, anche se ritengo di aver lavorato tanto e di essere cresciuto anche in questo fondamentale“.

