Mercato Napoli: ecco il sostituto di Zielinski

Zielinski potrebbe salutare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Il polacco è uno dei punti cardini del centrocampo di Spalletti, ma il centrocampista ha richieste da tutta Europa. Ha una valutazione di 40 milioni di euro e il contratto scadrà nel 2024. Le trattative per il rinnovo sono a rilento e una cessione potrebbe essere ideale per evitare di perderlo poi a parametro zero. In questa stagione Zielinski ha giocato 21 partite tra campionato e Champions League realizzando 6 gol e 7 assist. In totale il polacco ha giocato 302 partite realizzando 46 gol e con i partenopei ha conquistato una Coppa Italia nella stagione 2019-2020.

Il mercato estivo del Napoli potrebbe essere rovente a causa appunto della possibile cessione del polacco. In sostituzione la dirigenza avrebbe messo nel mirino il marocchino Azzedine Ounahi dell’Angers. La squadra francese valuta il giocatore circa 23 milioni di euro. In questa stagione il centrocampista ha collezionato 14 presenze, mentre al Mondiale tutte le partite con la maglia della Nazionale Maggiore. Secondo quanto ha pubblicato La Repubblica, Azzedine Ounahi potrebbe lasciare la Francia e accettare l’offerta del Napoli. Sul giocatore ci sarebbero anche dei club della Premier League, della Liga e della Bundesliga.

