Mazzarri in conferenza: “Vi spiego dove migliorare. Juventus schiacciata, ci gira tutto male! Sulle marcature in area…”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Juventus.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico partenopeo ha commentato la gara contro il club bianconero, persa a causa della rete di Federico Gatti

Gol preso a difesa schierata, non è il primo, come si risolve?

“Bisogna allenare certe situazioni. La Juve sta nel bunker 80′ e non prende un gol di testa. Qui bisogna allenare questa situazione, non è la prima volta prima che arrivassi io. Non per trovare scuse, non ha avuto molto tempo per marcare in area, bastava uscire un po’ prima ed evitare il cross. Appena facciamo un errore, paghiamo. In questo momento ci gira tutto male. Abbiamo fatto 7 tiri in porta, la Juve è abituata a marcare in area e per fare gol hai bisogno di trovare il tiro da fuori. Abbiamo avuto 6-7 possiblità da fuori area e abbiamo tirato alto. Dobbiamo lavorare e migliorare ed avere più lucidità. Martedì dobbiamo fare una grande partita e passare il turno, poi ci concentreremo su tutti questi aspetti“.

Fatto fatica nel secondo tempo?

“Ho visto la mia squadra che li ha schiacciati. Non abbiamo preso contropiedi clamorosi, ho tentato il tutto per tutto con quattro attaccanti e non abbiamo preso contropiedi. Bisogna tirare meglio da fuori, dobbiamo migliorare perché l’unico modo per fare gol era da fuori area. Non ho visto grandi occasioni della Juve, oggi ho da dire poco alla mia squadra“.

Manca serenità mentale?

“E’ chiaro che quando una squadra gli va tutto in discesa e gli va tutto bene, anche se mi ricordo che c’è stato qualche momento difficile anche l’anno scorso come con la Salernitana con la festa scudetto rimandata. I ragazzi non erano abituati a vincere e c’era da aspettarselo un calo. C’era tantissima attesa in una piazza come Napoli, è normale che c’è qualche problema se no non mi chiamavano. C’è da risolverlo il prima possibile“.

