Martino: “Meret fondamentale contro il Torino. I tifosi avversari applaudono il Napoli”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carmine Martino. Il telecronista ha parlato della vittoria del Napoli contro il Torino sottolineando anche l’importanza dei tifosi che ieri si sono fatti sentire allo Stadio Olimpico.

“Il Napoli sta stupendo il mondo. La cosa che mi meraviglia è vedere i tifosi della squadra avversaria applaudire gli azzurri. Veramente una meraviglia il calcio di questi ragazzi. La cosa che mi stupisce del Napoli è che non molla mai, restano concentrati, non hanno cali di tensione. Questo è merito di Spalletti che è sempre stato un ottimo allenatore e che lo sta dimostrando ancora di più a Napoli. Complimenti ai giocatori che lo seguono in questo, questi ragazzi lottano sempre anche se vincono 5 a 0. Osimhen è l’emblema, gioca per la squadra, non si appaga mai nemmeno con il risultato in cassaforte, lo ha fatto ieri sul gol del 4 a 0 quando è andato a prendersi il pallone. Veramente qualcosa di straordinario”.

“Meret non merita una semplice sufficienza in pagella come ho visto su qualche quotidiano, perché ieri ha fatto delle parate importanti ai fini del risultato. Sia sui tiri dalla distanza, ma anche su Sanabria a cui ha chiuso lo specchio della porta facendo andare il suo tentativo sul palo. Alex merita la Nazionale e merita di giocare titolare nel suo stadio per la stagione che sta facendo”.

Sui tifosi

“Sia a Reggio Emilia, ad Empoli lo stadio era napoletano nonostante il divieto ai residenti in Campania. Ma ieri a Torino è stata veramente una grande festa, mi è sembrato di vedere immagini dei vecchi tempi. Era un tifo bellissimo ieri, sia spontaneo che organizzato. Mi è dispiaciuto però sentire quei cori volgari e inutili nei confronti di Antonino Cannavacciuolo”.

