Marino: “Vi racconto quando volevo Spalletti per il dopo Reja. Lobotka è come Pizarro. Su Beto e Samardzic…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Pierpaolo Marino. Il direttore sportivo dell’Udinese ha svelato un retroscena su Spalletti. Inoltre ha parlato del futuro di Beto e Samardzic.

Marino: “Volevo Spalletti a Napoli dopo Reja”

“Io Spalletti l’ho portato all’Udinese dove ha fatto bene, non posso che parlare bene di lui, ci ho lavorato 4 anni con lui. Lo volevo a Napoli quando siamo tornati in Serie A dopo i due primi anni di Reja. Prima di Donadoni avevo contattato Spalletti con il permesso della società, ma lui non se la sentì ancora, poi andò allo Zenit, ma io già lo volevo a Napoli“.

Su Lobotka

“Questo Lobotka è il Pizarro di Udine e Roma di Spalletti. Si sono valorizzati a vicenda. Spalletti che ha trovato il suo metronomo, e Lobotka che ha potuto dimostrare le sue qualità”.

Su Beto e Samardzic

“Beto e Samardžić sono giocatori di grande prospettiva che starebbero bene in una squadra come il Napoli, ma hanno anche estimatori in altre parte del mondo. A gennaio sono arrivate offerte da top club europei. Sono sicuramente giocatori di primi livelli che giocherebbero bene in qualsiasi top club”.

Beto come erede di Osimhen

“Beto potrebbe essere benissimo l’erede di Osimhen, poi è anche giovane e può crescere. Sicuramente rientrerebbe nei modelli di acquisti che ha fatto Giuntoli quest’estate”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati