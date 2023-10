Marino: “Una scelta di ADL mi lascia perplesso. Garcia? Ora è difficile rimediare”

L’ex dirigente del Napoli ha commentato la situazione in casa azzurra

Pier Paolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

“Per il Napoli è un momento ingarbugliato, ma niente di irreparabile, mi preoccupa la situazione legata all’infortunio di Osimhen.

L’intervento di De Laurentiis mi lascia sorpreso, di solito queste cose le fanno i direttori sportivi, vediamo cosa accadrà, potrebbe essere anche un bene. La figura di Garcia non era la figura ideale per il Napoli, si potevano trovare altre alternative in maniera più ponderata. Ora trovare rimedio non è semplice, le alternative in giro sono poche.

Cambio modulo a Verona? Potrebbe esserci, la presenza di De Laurentiis potrebbe influire su questa cosa, ma non so se questa sia la strada. La partita di Verona è difficile da un punto di vista mentale e ambientale”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Cesari: “Rigore su Lozano? Vi spiego perché ieri c’è stata sudditanza in sala VAR”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati