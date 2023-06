Marcolin: “Per Garcia un azzurro sarà fondamentale. Su Raspadori e Chiesa…”

L’intervista del giornalista di Dazn sul Napoli e sul gioco espresso da Rudi Garcia, nuovo tecnico della squadra: le dichiarazioni

Quest’oggi, Dario Marcolin ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il giornalista si è focalizzato su Garcia, nuovo allenatore del Napoli, e sul suo credo calcistico. Inoltre, si è parlato anche di Chiesa, nuovo obiettivo del club azzurro.

“Garcia attuerà un calcio decisamente offensivo. Il suo credo è basato sull’attacco. Alla Roma fece dieci vittorie consecutive, preferisce giocare nella metà campo avversaria. La mentalità di Rudi si avvicina a Spalletti, anche se non è facile raccogliere la sua ereditato“.

Sui cambiamenti di modulo e sulla valorizzazione di Raspadori:

“Non credo che cambierebbe modulo. L’intelligenza di Garcia è proseguire con l’idea di Spalletti. Probabilmente partirà con il 4-3-3 e potrebbe cambiare modulo a gara in corso. O magari attuare uno schieramento in campo diverso con squadre come Frosinone e Lecce“.

Su Lobotka:

“Sarà la centralità del gioco di Garcia. Il tecnico potrà chiedergli di giocare in verticale, ma non credo che le posizioni saranno mutate“.

Sul possibile approdo di Chiesa al Napoli:

“Rudi avrebbe la fantasia di un attacco straordinario con Federico… Queste alternative potrebbe risultare devastanti. Anche perché Garcia ha creato le proprie squadre in funzione degli esterni offensive…”.

