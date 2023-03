Manfredi: “Vi spiego come vogliamo ristrutturare il Maradona rendendolo uno stadio moderno”

Vista la stagione del Napoli e viste anche le richieste dei tifosi, il restyling del Maradona non può passare in secondo piano. La collaborazione tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi potrebbe dunque fare la differenza.

Di seguito le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi rilasciate ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”:

Abbattimento o ristrutturazione del Maradona?

Ristrutturazione profonda per i tifosi del domani. Uno stadio moderno e digitale con una visione contemporanea, richiede investimenti importanti: speriamo che ci aiuti anche l’opportunità dell’Europeo 2032. In uno stadio moderno, che vive 7 giorni su 7, lo spettatore non vuole solo guardare la partita, cercherà intrattenimento o magari visiterà un museo che raccoglie la storia del rapporto fra la città e la squadra. Già rifacendo la Tribuna Autorità prima di Italia-Inghilterra è stato compiuto un passo in tal senso”.

Sul legame tra Napoli e il club: “La squadra è strettamente legata alla città e alla fede calcistica che la circonda.

Il Napoli è della famiglia De Laurentiis, mentre altri club sono in mano a fondi con proprietà interpersonali. Investendo sullo stadio, cercando di trovare spazi per le squadre giovanili del Napoli, potremo provare a riconnettere anche fisicamente la squadra alla città. La città dei grandi successi del turismo, in cui il boom calcistico non è isolato e rafforza un brand già molto forte. Poi ne siamo coscienti: la squadra è un volano di entusiasmo, ma non è la soluzione dei problemi, la soluzione sta nella crescita dei servizi, nello sviluppo, nel lavoro”.

Sulla festa scudetto:

“L’idea, condivisa con la società e la prefettura, è che la festa ufficiale abbia più centri: ogni quartiere dovrà avere il suo momento di gioia e non sarà concentrato tutto in piazza del Plebiscito. Un altro polo sarà Scampia, quartiere collegato per molto tempo a Gomorra e che oggi è diventato sede dell’università e luogo di grandi concerti”.

