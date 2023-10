Manfredi: “Euro2032 al Maradona? Abbiamo bisogno dello Stato e del Napoli”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell’inaugurazione dello Scampia Stadium a Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Scampia Stadium?

“Abbiamo fatto una bella sinergia tra pubblico e privato, c’è stato l’intervento di una multinazionale per mettere a posto questo campetto che era abbandonato. Ringrazio l’Associazione ‘Ciro Vive’ che ha contribuito a tutto ciò. E’ un segnale del lavoro che stiamo facendo su Scampia, dall’Università all’abbattimento delle Vele. C’è tanto da fare, lo sappiamo bene, ma è un percorso avviato che proseguirà”.

Europei del 2032 al Maradona?

“Abbiamo lavorato molto per fare in modo che il Maradona fosse all’interno dei dieci stadi utilizzabili per gli Europei. Sappiamo che lo stadio richiede dei lavori importanti per soddisfare i requisiti UEFA, è una grande sfida per la città. Ce la metteremo tutta perchè Napoli deve avere uno stadio all’altezza di tutte le città italiane, ma abbiamo bisogno del supporto dello Stato e del Calcio Napoli”.

