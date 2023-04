Mandarini: “Mi aspetto che Osimhen giochi 10 minuti. Su Napoli-Milan…”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport ha parato del recupero dell’attaccante nigeriano e della sfida di Champions League

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fabio Mandarini. Il giornalista ha parlato del recupero di Osimhen che già domani potrebbe giocare qualche minuto. Inoltre ha sottolineato come la sfida tra Napoli e Milan sia ancora aperta, infatti i rossoneri possono contare sul vantaggio dell’andata, ma legato ad un solo gol.

Mandarini: “Mi aspetto che Osimhen giochi 10 minuti. Napoli-Milan? Nulla è deciso”

Su Osimhen e lo staff medico azzurro:

“Domani mi aspetto che Osimhen giochi almeno 10 minuti perché se si è allenato in gruppo e lo si comunica vuol dire che il ragazzo è pronto. Le parole di Gaetano sull’attaccante testimoniano quanto sia pronto il ragazzo. Lui è uno di quei calciatori che quando c’è sposta gli equilibri e quando non c’è li sposta ancora di più. Io credo che lui sia pronto per tornare poi se giocherà domani 10 o 15 minuti lo stabilirà l’allenatore, lo staff medico e anche il giocatore stesso. Io mi fido dello staff medico del Napoli perché ha gestito benissimo gli infortuni capendo quando fermare un giocatore evitando quindi che questo diventasse più grave. Osimhen è mancato a San Siro ma è stato giusto farlo rientrare gradualmente”.

Sulla favorita tra Napoli e Milan:

“In questo momento inevitabilmente il Milan è favorito rispetto al Napoli poiché ha vinto una partita ed ha a disposizione 2 risultati, ma è logico che al momento sia la favorita per andare in semifinale. Secondo me non lo è al 60%, ma è un mio pensiero. Se io vado ad analizzare la partita che ho visto mercoledì io credo che sia un quarto di finale molto aperto, il Napoli ha ancora grandi possibilità di passare. Saranno fondamentali i primi 20 minuti. Sicuramente gli azzurri faranno la partita, ma devono stare attenti ai contropiedisti rossoneri che possono fare male e lo hanno dimostrato sia Leao che Brahim Diaz“.

