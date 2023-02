Malfitano: “Se la gara si mette male ecco cosa potrà fare la differenza”

Mimmo Malfitano, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Io ormai ho un mantra. Se il Napoli gioca da Napoli non ce n’è manco per l’Eintracht. Loro sono temibili sul piano fisico, ma tecnicamente lasciano qualcosa a desiderare. Non mi hanno impressionati sotto questo punto di vista. Io credo che il Napoli con la sua qualità tecnica e il suo gioco a nascondere la palla potrà avere i quarti di finale alla sua portata. Domani sera rivedremo Mario Rui, Zielinski e Lozano. Non penso che Spalletti abbia intenzioni diverse. Sono proprio questi i ruoli che più di altri si prestano a un turnover di tanto in tanto. Non vedo il turnover per altri giocatori come Kvara, Rrahmani od Osimhen. La partita dei titolari poi non dura mai più di 60-70 minuti. La panchina potrebbe essere la chiave di svolta della partita qualora la squadra dovesse trovare fatica a far gol”.

