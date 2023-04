Malfitano: “Scudetto? Basteranno tre vittorie. Sulla Champions…”

Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto sull’obiettivo Scudetto per il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

“Non credo che la Champions fosse un obiettivo del Napoli. Noto però che la delusione per l’eliminazione sta mettendo da parte l’entusiasmo per lo Scudetto. Sono d’accordo per l’amarezza ma poi basta. Ora si devono concentrare tutte le attenzioni per il campionato. Domenica c’è una sfida blasonata che al momento non ha tanto valore a livello di classifica ma che noi napoletani sentiamo e avvertiamo con emozione e tensione sempre. Lo Scudetto? Al Napoli basteranno tre vittorie per aspettare l’aritmetica certezza. Non sarei pessimista, guarderei davanti in maniera propositiva. Malgrado il pareggio, la gara col Milan è stata accettabile, è venuto meno nella fase offensiva che è stata il suo forte sempre in questa stagione. Basti pensare agli errori di Kvaratskhelia e alla prova opaca di Osimhen ma vanno ascritti i meriti anche all’avversario che mi è sembrato molto concentrato“.

