Malfitano: “Napoli non si lamenta mai per un motivo. Sullo scandalo Juve…”

Mimmo Malfitano, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

Così Mimmo Malfitano a Radio Goal: le sue parole

Il Napoli non si lamenta mai perché quest’anno c’è la convinzione di essere la squadra più forte della Serie A e di poter fare tanta strada in Europa. Quando la convinzione prende il sopravvento sui timori questo è per me qualcosa in più. Non c’entra la qualità, né l’aspetto tecnico o la qualità del gruppo.

Caos Juve? Mi chiedo: perché la serie A sta in silenzio e non dice niente su quello che è successo?”

