Maggio: “Lo Scudetto rappresenta il giusto premio al grande lavoro di Spalletti”

Christian Maggio, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Domenica sono tornato al Maradona dopo quattro anni e vedere lo stadio così è stata una sensazione fantastica. C’era un’atmosfera diversa dal solito, perché tutti erano pronti a festeggiare un titolo che poi purtroppo non è arrivato. Speriamo che sia una questione di ore o di giorni. Anche Spalletti lo ha detto domenica: sono finiti gli aggettivi per questa squadra.

Hanno disputato un campionato strepitoso, partendo con l’handicap di un cambiamento radicale. Spalletti è stato bravo ad amalgamare il gruppo con l’arrivo di giocatori se vogliamo anche sconosciuti. Lo Scudetto rappresenta un premio al mister e ai calciatori. Sono ancora a Napoli e stasera sarò al Lungomare, ma non dico nulla perché sia di buon auspicio.

Scudetto anche mio? Tanti me lo hanno dato ma per me è giusto che festeggi chi ci ha lavorato. Credo sia giusto che il carro sia portato da mister, calciatori, dirigenza. Io la guarderò festeggiare perché penso che sia tutto merito loro”.

