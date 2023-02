Longhi: “De Laurentiis ha fatto un miracolo. Il Napoli è sostenibile e competitivo”

Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista sportivo ha detto la sua sulla gestione De Laurentiis e sulla superiorità sin qui dimostrata dalla banda Spalletti.

“La gestione di De Laurentiis è fenomenale. Napoli? Come Modugno: nel blu dipinto di blu”

“Il discorso di De Laurentiis non fa una piega. Il tutto si basa sulla solidità societaria e sulla sostenibilità. Il Napoli non solo ha una rosa sostenibile ma anche molto forte tecnicamente. In 21 partite gli azzurri hanno perso solo un match, non è un caso. Il discorso cambia in Europa.

Affronti l’Eintracht in un buon periodo di forma. Il difficile arriverà nelle fasi successive della competizione. In Serie A il gioco e orami fatto. Puoi perdere cinque gare e dietro devono vincerle tutte. De Laurentiis coronerà il sogno di una intera città.

Il Napoli di quest’anno è nel blu dipinto di blu: un successo planetario. Spalletti non può esser considerato un direttore di orchestra. Da spartiti e poi l’esecuzione spetta alla banda. Spalletti fa molto ma molto di più. Crea legami”.

