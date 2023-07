Lo Monaco: “Maxime Lopez come vice Lobotka? Ecco cosa penso. Su Osimhen e Zielinski…”

Il dirigente è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv, soffermandosi sull’interesse del club azzurro per il centrocampista del Sassuolo

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv, soffermandosi sull’interesse del Napoli per il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez come vice Lobotka e i due azzurri Victor Osimhen e Piotr Zielinski.

“Maxime Lopez è un buon giocatore, leggo che si è proposto al Napoli, ma ditemi del resto quale calciatore, ad oggi, non si proponga alla squadra Campione d’Italia, in una città che ha un calore pazzesco, un grande seguito, una buona società.

Insomma, chi non verrebbe al Napoli in questo momento? Ciò che è importante è individuare i giocatori giusti, secondo me Maxime Lopez è un’ottima alternativa a Lobotka. Non mi priverei comunque di Zielinski, ha rifinitura, tiro, è migliorato in fase di non possesso, se poi penso alla costruzione di una squadra per coppie nel ruolo, a mio parere il Napoli dovrà prendere un interno sinistro alternativo al polacco.

Osimhen? Ci penserei centomila volte a venderlo, fossi in De Laurentiis me lo godrei un altro anno: il nigeriano è uno dei migliori attaccanti del mondo, quest’anno il Napoli deve cercare di rivincere lo scudetto, fare un’ottima Champions, magari me lo tengo ancora un anno e mi preparo individuando il suo sostituto già da questa stagione”.

