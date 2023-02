LIVE – Spezia-Napoli 0-1 (47′ Kvaratskhelia): azzurri in vantaggio!

IN AGGIORNAMENTO…

59′ – Verde prova la conclusione: destro da dimenticare che finisce alle stelle.

55′ – Dopo aver sbloccato il match la squadra di Spalletti è in pieno controllo della partita.

52′ – Altra ammonizione, stavolta per un calciatore del Napoli: Zielinski sgambetta Agudelo e viene ammonito.

50′ – Caldara strattona Osimhen e si becca il cartellino giallo.

47′ – GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIII!!!!! Sul dischetto di presenta Kvaratskhelia che calcia forte e a metà altezza e batte Dragowski. Napoli in vantaggio.

46′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Reca fa rimbalzare il pallone in areae e nel tentativo di coprire la sfera colpisce con la mano. Rigore per il Napoli.

45′ – Cambio all’intervallo per il Napoli: dentro Politano per Lozano.

13:33 – INIZIA LA RIPRESA!

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo del Picco tra Spezia e Napoli: squadre negli spogliatoi.

13:17 – FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ – L’arbitro concede un minuto di recupero.

39′ – Palla in profondità di Kvaratskhelia per Osimhen, bravissimo Dragowski ad uscire anticipando il nigeriano.

37′ – Kvaratskhelia prova a mettersi in proprio. Il georgiano palleggia in area e calcia con il destro, ma la sua conclusione è strozzata e si perde sul fondo.

34′ – Spalletti lamenta poco gioco del Napoli a centrocampo.

31′ – Mezz’ora di gioco con il Napoli che fa la partita, ma con lo Spezia che chiude tutti gli spazi, guidando un pressing a tutto campo.

30′ – Fase interlocutoria della partita: nessuna occasione da entrambe le parti.

27′ – Tanto possesso palla per il Napoli, Spezia con il baricentro molto basso.

25′ – Kvaratskhelia riceve corto su calcio d’angolo, punta Agudelo, lo salta e viene steso un attimo prima di entrare in area. Ci sarà punizione del limite.

24′ – Altro cross dalla trequarti di Mario Rui per lo stacco di Osihmen che colpisce di testa ma trova la nuca di Caldara che respinge in angolo.

20′ – Verde riceve sulla trequarti e, lasciato libero, calcia senza pensarci due volte, mandando però molto fuori dallo specchio della porta difesa da Meret.

19′ – Lozano entra in ritardo su Agudelo: fallo e giallo.

17′ – Zielinski riceve il pallone tra le linee e va al tiro: destro debole, blocca senza problemi Dragowski.

16′ – Kvaratskhelia punta Ampadu e va via: il gallese lo stende e si becca il cartellino giallo.

16′ – Nessun problema per Osimhen: il gioco riprende senza problemi.

15′ – Manata involontaria di Caldara ad Osimhen: resta a terra il nigeriano. Si ferma il gioco.

11′ – DI LORENZO! Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Di Lorenzo svetta sul primo palo e di poco non centra lo specchio della porta.

10′ – CALDARA RISCHIA L’AUTOGOL! Cross insidioso di Mario Rui, Caldara anticipa anche Dragowski e per poco non infila la propria porta. Corner per il Napoli.

6′ – E’ partito forte lo Spezia che, complice qualche errore di troppo del Napoli, sta mettendo in apprensione la difesa azzurra.

4′ – Palla orizzontale sbagliata da Kvaratskhelia: Agudelo calcia alto! Contropiede rapidissimo dello Spezia con quattro uomini bianconeri contro quattro azzurri, Agudelo strappa da centrocampo al limite dell’area palla al piede e grazie ai movimenti dei compagni, riesce a liberarsi per la conclusione con il destro dal limite, calciando però altro sulla traversa.

2′ – Canovaccio della partita chiaro sin dai primissimi minuti: il Napoli gestisce il possesso, lo Spezia chiude tutti gli spazi.

12:30 – PARTITI! INIZIA IL MATCH

12:25 – Squadre in campo: tutto pronto per il calcio d’inizio.

12:20 – Il Napoli scende in campo per allungare ancora in classifica. Davanti c’è lo Spezia, una squadra che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, invita a non sottovalutare: “Questa è una partita complicata, loro vengono da un momento delicato, hanno assenze ma una rosa lunga. Questo è un campo difficile, tutti hanno fatto fatica e dovremo farla anche noi. In questo momento dobbiamo dare continuità, ma i cambi fanno la differenza in tutte le gare. Definire i titolari è sempre complicato.

Osimhen? Sta facendo molto bene, ma il premio va dato a tutti quanti perché chi viene chiamato in causa fa sempre molto bene. Io esalterei il gruppo squadra visto stanno facendo tutti bene e dobbiamo continuare”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Poi un pensiero sulla volata in campionato: “Mancano veramente tante partite, stiamo con i piedi per terra pensando a fare il massimo giorno dopo giorno. Oggi pensiamo allo Spezia, poi tutte le altre; sarà un campionato tutto da giocare facendo il massimo e stando sereni”, conclude Giuntoli.

12:15 – Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della partita con lo Spezia: “Faccio il massimo per aiutare la squadra, la competizione con Mario Rui è sana e aiuta l’intera squadra ad aumentare il livello”.

Il Napoli prova ad allungare ulteriormente in classifica, in vista del derby Inter-Milan di stasera, scontro diretto tra due delle inseguitrici.

11:15 – FORMAZIONI UFFICIALI

E’ stata diramata la formazione ufficiale scelta da Luciano Spalletti per la sfida contro lo Spezia oggi alle 12:30. Nessuna sorpresa, l’allenatore di Certaldo conferma lo stesso undici anti-Roma. Dunque Mario Rui vince il ballottaggio con Mathias Olivera e Lozano la spunta ancora su Politano nel tridente d’attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

