Nuove maglie, ADL: “Niente juventini nel nostro clan! Con Garcia l’internazionalità, Bianchini al marketing, Micheli capo scouting. Su Giuntoli e Osimhen…”

Oggi il club azzurro ha presentato con una conferenza le nuove maglie per la stagione 2023-2024 a bordo della nave MSC World Europa

Quest’oggi sulla nave da crociera Msc World Europa, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, verranno presentate le nuove maglie Scudetto e come main sponsor proprio la Msc. Alle ore 15 è prevista la conferenza stampa.

Nei giorni scorsi sui social sono circolate con insistenza e sono diventate virali le immagini di tre maglie del Napoli, presentate come quelle che potrebbero essere le ufficiali presentate lunedì ed anche per questo è cresciuta ulteriormente l’attesa per la presentazione. Potrete seguire, come sempre, la diretta testuale su Persemprenapoli.it

16.12 – ADL, è sempre più convinto di Garcia.

“Garcia è al centro del villaggio, lo supporterà con tutto il tempo che ho e la mia disponibilità fermo restando il rispetto del bilancio. Garcia è una scelta felice, tutte le volte che ci parlo mi dico hai scelto l’uomo giusto”.

16.10 – Valentina DL annuncia che la terza verrà svelata ad inizio campionato e la quarta e già pronta mentre la quinta in lavorazione

16.05 – ADL, si aspettava quelle dichiarazioni di Giuntoli?

“Non me l’aspettavo proprio, mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto prima me ne sarei liberato prima”.

16.00 – ADL, Napoli pronto al salto anche in Champions?

“Non facciamo promesse da marinaio, ho ampia fiducia nel nostro allenatore, ha esperienza anche all’estero, ma noi siamo in ricostruzione nel senso che abbiamo giocatori importanti… ma mi insegnate che quando uno è appagato forse il sacro fuoco all’interno si spegne.

Qual è il mio compito? Di essere molto ma molto vicino alla squadra per cercare di riaccendere ogni volta la fiammella che si può spegnere. Non devono considerarsi sazi ed arrivati. Alle 18 incontrerò Garcia, anche se abbiamo parlato a lungo in questi giorni, e gli scout e già abbiamo una lista di interventi. Sappiamo anche che abbiamo giocatori arrivati alla fine del loro percorso, con un anno dalla scadenza e devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o non allenarli per mandarli in altri lidi.

Questi signori sono giovanotti, sono preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che definisco stupida, inefficace, allora dico se vi sta bene così allora trovo pane per i vostri denti. Non ho bisogno di nessuno, posso pagarvi anche a vuoto, però se dopo un anno fermi le loro azioni valgono meno? Club ambiziosi come il Napoli non si manifesteranno? Poi vi guarderete allo specchio dicendo’ sono stato stupido'”.

15.58 – ADL, vedremo Osimhen con la maglia Scudetto?

“Assolutamente sì, ve l’ho già detto, poi se dovesse arrivare un’offerta più che indecente allora ce ne faremo una ragione. E come abbiamo scovato Kvara, Osimhen e altri, ne scoveremo altri ancora”.

15.56 – ADL, cosa significa per lei guardare la maglia con lo Scudetto? “Rappresenta un segno di libertà quel simbolo, la libertà di dire ‘guardate ci siamo anche noi, questo è appagante ed ha acceso ancora di più la nostra capacità di internazionalizzare il nostro brand, superando altre squadre che non erano falliti.

Non dobbiamo mai dimenticare che non esistevamo più, per onorare la storia del Napoli e Maradona quando presi il Napoli dal fallimento la chiamammo Napoli Soccer con rispetto e dedizione. E si impara avendo percorso certi territori, ricevendo gli sputi sulla testa o barricandoci negli spogliatoi”

15.52 – Messaggio di ADL ai tifosi: “Noi ci proveremo, ma se voi ci starete vicini, anche nei momenti che possono diventare apparentemente scuri, noi sentiremo meno questo peso e riusciremo sempre negli anni a mantenere alta l’immagine di Napoli e del Napoli. Tutti uniti, un’unica missione, per essere veri supporters di Napoli!”

15.48 – E’ il turno del sindaco Manfredi: “Non solo De Laurentiis ha portato lo Scudetto a Napoli, ma l’ha fatto in una maniera nuova, con una società organizzata, senza debiti, come riferimento in Italia e nel mondo. Ed a Napoli non è facile e che sia quindi una nuova era anche per Napoli mettendo insieme i grandi partner internazionali della nostra città come Msc.

Concludo con un grande apprezzamento per Valentina De Laurentiis, oltre che come stilista, ma anche come professionista, essere figlia di Aurelio non è facile. Le aspettative sul Napoli e su Napoli sono grandi e proveremo a continuare ad essere vincenti ma mantenendo il nostro stile come nella festa Scudetto, pazzi di gioia ma con responsabilità e dobbiamo essere orgogliosi. Il sostegno del Comune per il Napoli ci sarà”.

15.40 – Parola anche al presidente De Luca: “Abbiamo investito sullo stadio, un’occasione di promozione per la città e la regione, estendere ai quartieri difficili la cultura dello sport, riqualificando e ristrutturando anche decine di impianti.

La Regione ha investito qualcosa per rifare lo stadio, visto che la città non aveva interlocutore, e con chi si poteva parlare? Ora la vittoria del Napoli è una promozione globale, per Napoli e l’Italia intera, ma anche per i giovani che ora hanno un modello di comportamento che è impagabile. S’è passati da Gomorra come modello a generazioni che hanno modelli positivi, Kvara, ADL, allegria, feste, bandiere, civiltà e solidarietà. Questo ci aiuta tantissimo.

Tu (a De Laurentiis, ndr) hai fatto riferimento ad un’altra squadra e un’altra squadra ha fatto un gesto invece che è l’anti-tesi della sportività quando fu bloccata la trasferta per motivi sanitari molto seri. E quella squadra invece andò nel campo sportivo per prendersi i 3 punti perché il Napoli non si presentò. E non si fa…”.

Ed ancora complimenti ad ADL:

“E’ un imprenditore vero, mica si mantiene il Napoli così. Anche i video… ha messo Capri nel video. Ischia poteva essere messa, troveremo altre forme di collaborazione, chissà quanto mi costerà (ride, ndr)”.

15.38 – Dopo il suo intervento, la dirigente Ebay Alice Acciarri, confessa il tifo per il Napoli avendo un marito napoletano. Interviene De Laurentiis: “Finalmente un non-juventino nel nostro clan” con riferimento probabilmente al ds Giuntoli che ha da poco espresso la sua juventinità.

15.33 – Viene presentata anche la partnership con Ebay, nuovo sponsor di manica

15.30 – ADL ora passa a commentare la sponsorizzazione di Msc

15.27 – Parola a Valentina De Laurentiis: “E’ stato un privilegio lavorare insieme al gruppo Armani, oggi presentiamo le prime due. Oltre al nostro Scudetto c’è il collo a vo ed il bordo manica per enfatizzare la vittoria dello Scudetto. La seconda è un omaggio alla città, col sole che sorge dal Vesuvio”.

15.25 – Arriva anche un altro annuncio: “Apriremo uno store al centro della città, a Via Calabritto, che si aggiunge a quelli già esistenti”.

15.17 – Prende la parola ADL: “Ringrazio tutta la famiglia Msc, da tempo abbiamo iniziato un viaggio insieme. Dedico questo messaggio anche al sindaco Manfredi ed al presidente della Regione De Luca, qui presenti, perché da una loro collaborazione… mi auguro che queste maglie siano un po’ il simbolo di un rinascimento che abbiamo iniziato con il terzo Scudetto. Non presentiamo la nuova maglia, ma lanciamo il nostro nuovo manifesto, lo dico in inglese perché dobbiamo internazionalizzare e “A new era from Napoli to the world”.

De Laurentiis legge un suo messaggio:

“E’ una nuova era perché dopo 33 anni lo Scudetto è tornato a Napoli, la città ha reagito in modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali ed ancora oggi se ne parla e ci sono ancora gli addobbi per strada. Qui non finirà mai. Spero di far bene quest’anno, ho preso un grande allenatore che ha proprio il concetto di internazionalità e può continuare il percorso iniziato dal predecessore Spalletti.

Sembrava fosse impossibile vincere senza uno come Maradona, ma grazie ad un modello unico, basato sulla sostenibilità e su scouting di primo livello, e ringrazio Micheli che è il capo degli scouting ed è qui presente, e questo modello vincente ci porta da 15 anni di fila in Europa, unici in Italia. Non è solo una crescita sportiva, ma abbiamo rafforzato la piattaforma marketing e per questo abbiamo assunto Tommaso Bianchini che ha allargato le maglie di tutta l’organizzazione.

Abbiamo allargato il network ai player internazionali, sfruttiamo i giocatori sui mercati di tutto il mondo e sfrutteremo sempre più l’auto-produzione con l’amico Armani e col nuovo store in centro città”.

15.16 – E’ il turno di Valentina ed Aurelio De Laurentiis che posano anche con le nuove maglie

15.15 – Presentata anche la dirigente Ebay, nuovo sponsor di manica della nuova maglia

15.12 – Vengono introdotti i protagonisti, a partire dai dirigenti Msc che racconta del rapporto col Napoli e di un nuovo percorso di successo insieme

15.10 – Viene proiettato un filmato che presenta la New3ra comn le nuove maglie

14.55 – Tutto pronto, arrivato De Laurentiis e presenti anche il sindaco Manfredi ed il presidente della Regione De Luca

