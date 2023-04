RILEGGI LIVE – Napoli-Verona 0-0: la traversa ferma gli azzurri, pari a reti bianche al Maradona. Lo stadio canta “un giorno all’improvviso”!

La traversa ferma il Napoli. Gli azzurri non vanno oltre il pari casalingo contro il Verona: 0-0 il risultato finale

19:51 – FINISCE QUI!

90’+2 – NGONGE! Ripartenza sprecata dal nuovo entrato in casa Hellas, che calcia fuori a tu per tu con Meret. Ammonito poi Kvara per un fallo ad inizio azione.

90′ – L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

89′ – Zedadka va via a Dawidowicz che lo stende e si becca il giallo.

87′ – Sostituzione anche in casa Verona: Ngonge prende il posto di Lasagna.

84′ – Ultimo cambio per il Napoli: entra Zedadka al posto di Politano.

83′ – TRAVERSA DI OSIMHEN! Osimhen tenta un uno-due con Anguissa ma la palla viene rimpallata e torna sul piede del nigeriano che non ci pensa due volte e calcia verso la porta: destro fortissimo che si stampa sulla traversa.

80′ – Proteste del Napoli per un mancato intervento dell’arbitro per un possibile fallo in area su Osimhen.

78′ – Terracciano strattona Kvaratskhelia e si becca il cartellino giallo.

75′ – ZIELINSKI! Tiro da fuori del polacco, murato da Tameze ben appostato in area.

72′ – Due cambi per il Napoli: è il momento di Victor Osimhen che subentra a Raspadori. Fuori anche Elmas e dentro Lobotka.

69′ – Altre due mosse di Zaffaroni: fuori Duda e Faraoni e dentro Verdi e Terracciano

68′ – Napoli che insiste e fa la partita, Verona che resiste compatto. Hien ferma ancora Raspadori.

65′ – Due sostituzioni anche in casa Verona: Djuric e Coppola rimpiazzano Ceccherini e Gaich.

64′ – Doppio cambio per il Napoli: entrano Kvaratskhelia e Zielinski al posto di Lozano e Demme.

63 – Sinistro dalla distanza di Juan Jesus, smorzato da Ceccherini, Montipo raccoglie la sfera.

61′ – Di Lorenzo penetra in area dalla destra, intervento decisivo di Hien.

60′ – Il Napoli spinge con maggiore veemenza in questo secondo tempo, anche il Maradona sta alzando col passare dei minuti i decibel.

57′ – Di Lorenzo arriva sul fondo, Raspadori da posizione defilata non inquadra la porta.

56′ – DI LORENZO! Anguissa si defila sulla sinistra e mette in mezzo un pallone morbido per Di Lorenzo che svetta di testa ma il pallone si spegne di poco a lato.

53′ – Depaoli serve Gaich in area, anticipato da Olivera che subisce anche fallo.

52′ – Avvio sulla falsa riga della prima frazione, fraseggio sterile degli azzurri.

50′ – Ripartenza del Verona portata avanti da Tameze, chiuso da Elmas ben prima di arrivare all’area azzurra.

49′ – Di Lorenzo dalla destra, cross troppo alto per Raspadori.

47′ – Nessun cambio all’intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

19:01 – INIZIA LA RIPRESA!

18:46 – FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ – L’arbitro concede un minuto di recupero.

39′ – LOZANO! Anguissa da destra serve al centro il messicano, che non arriva per un soffio sul pallone.

37′ – Meno di dieci minuti al termine del primo tempo, gara fin qui decisamente bloccata e avara di occcasioni.

33′ – Il Napoli prova a spingere ma sbatte al momento su un Verona concentrato e pronto a pungere in contropiede.

29′ – Politano si mette in proprio ma viene chiuso al momento del tiro da Hien, puntuale nell’intervento.

24′ – Lancio interessante in profondità per Tameze, Meret che esce dall’area, lo anticipa e allontana il pallone.

21′ – GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Sugli sviluppi del corner arriva un autogol del Verona, che poi viene annullato per fuorigioco attivo di Olivera.​​​​​​​

20′ – OLIVERA! Politano riceve palla sulla destra, rientra sul sinistro e serve a centro area il terzino che impatta di testa trovando la deviazione in angolo di Lasagna.

16′ – Demme premia la traccia interna data da Olivera che al limite dell’area prova ad imbucare per Raspadori: palla di poco lunga, esce Montipò.

13′ – Sbracciata plateale di Ceccherini ai danni di Politano: fallo e giallo.

10′ – Politano sprinta sulla destra arrivando fino alla linea di fondo e, al momento del cross, viene chiuso da Tameze senza guadagnare l’angolo.

8′ – Il Napoli fa girare il pallone alla ricerca di spazi che al momento il Verona non concede.

4′ – Tameze arriva fino in fondo sulla destra e serve al centro un pallone invitante, che viene allontanato da Di Lorenzo.

3′ – Verona molto aggressivo su ogni portatore di palla azzurro in questi primissimi minuti.

18.01 – INIZIA IL MATCH!

17.55 – Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo con il pubblico che torna a tifare a pieno regime.

17.00 – Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Verona, anticipo delle 18 valido per la 30ª giornata di Serie A. Spalletti ricorre al turnover in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan di martedì. In porta confermato Meret, linea a quattro difensiva formata da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera. In mediana esordio dal 1’ stagionale per Demme, ai lati Anguissa ed Elmas. Tridente inedito: giocano sia Politano, a destra, che Lozano, a sinistra, al centro Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Lasagna, Abildgaard; Gaich. All. Marco Zaffaroni.

16.20 – E’ arrivata la pace tra il presidente del Napoli e i gruppi organizzati del tifo azzurro. Aurelio De Laurentiis ha postato una foto di gruppo con gli Ultras, scrivendo: “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”. Dopo l’incontro chiarificatore, da oggi, si torna a tifare senza più divisioni e contestazioni al Maradona.

Squalificati Magnani e Veloso mentre sono infortunati Hrustic, Lazovic e Henry. In attacco dovrebbe esserci spazio per Ngonnge e Lasagna in supporto a Djuric, favorito su Gaich, come punta fisica per far salire la squadra. In mediana Tameze e Duda con Faraoni e Depaoli ai lati mentre in difesa Dawidowicz, Hien e Ceccherini obbligati in difesa.

Spalletti senza lo squalificato Ndombele che sarebbe stato utile per ruotare ed a centrocampo e in extremis anche di Gaetano. Dunque con Anguissa, squalificato col Milan, potrebbero esserci Demme ed Elmas. Col macedone obbligato in mediana al posto di Kvaratskhelia dovrebbe esserci il giovane Zerbin nel tridente con Raspadori e Politano (staffetta con Lozano). In difesa ci sarà Kim, che salterà la gara di martedì, in coppia con Ostigard (con Juan Jesus in campo martedì), Olivera a sinistra e Di Lorenzo a destra come fatto intendere da Spalletti in conferenza.

