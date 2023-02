LIVE – Napoli-Cremonese 1-0 (22′ Kvaratskhelia): inizia il secondo tempo

Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Cremonese gara valida per la 22esima giornata di Serie A.

IN AGGIORNAMENTO…

54′ – Kvaratskhelia ci prova da fuori area: il suo destro a giro stavolta è impreciso.

53′ – LOZANO! Recupera palla su Valeri, poi si incunea in area ed esplode il destro sul primo palo. Devia in angolo Carnesecchi

52′ – Intervento duro ed in ritardo di Vasquez, già ammonito, sul messicano. L’arbitro non cambia decisione e non espelle il difensore.

51′ – Gioco di nuovo fermo. Stavolta è Lozano ad avere un problema: ancora in campo lo staff medico.

50′ – Torna in campo lo slovacco: allarme rientrato in casa Napoli.

48′ – Problema fisico per Lobotka: entra in campo lo staff medico del Napoli.

46′ – Sostituzione all’intervallo per la Cremonese: fuori Ferrari, dentro Valeri.

21:49 – INIZIA LA RIPRESA!

Si chiude 1-0 la prima frazione tra Napoli e Cremonese: decide fin qui un super gol di Kvaratskhelia. Squadre negli spogliatoi.

21:33 – TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45′ – L’arbitro concede un minuto di recupero.

42′ – Zielinski apre su Mario Rui: cross basso e corto, letto facilmente da Chiriches

42′ – Giropalla del Napoli, che continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio.

39′ – Osimhen appoggia al limite per Lobotka: sinistro a giro troppo centrale, nessun problema Carnesecchi.

38′ – PILLOLA STATISTICA: Tra i giocatori che stanno vivendo la loro stagione d’esordio nei maggiori cinque tornei europei 22/23, Khvicha Kvaratskhelia é l’unico ad aver giá segnato almeno 9 gol e ad aver fornito almeno 9 assist.

38′ – Tentativo di Benassi dalla lunga distanza: blocca senza problemi Meret.

34′ – Lozano crossa in area per Osimhen, che prende il tempo ai difensori della Cremonese, colpisce di testa, ma non trova la porta.

33′ – Tanti duelli in mezzo al campo. La Cremonese non si sta di certo risparmiando.

31′ – Dopo la rete del vantaggio, il Napoli ha alzato il ritmo del suo gioco offensivo. Ora la Cremonese fa più fatica a ripartire.

28′ – KVARATSKHELIA! Cross di Di Lorenzo, bel taglio in mezzo all’area di rigore del georgiano che colpisce di testa e spedisce il pallone di poco a lato.

24′ – La Cremonese prova a reagire e conquista un corner: lo sviluppo si risolve con un nulla di fatto.

22′ – GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Cross di Lozano profondo, Sernicola sul secondo palo allunga la traiettoria. Kvaratskhelia non si accontenta del corner, si gira e punta lo stesso Sernicola convergendo al centro: destro sul palo lontano, Carnesecchi sfiora soltanto e la sfera finisce in fondo al sacco!

20′ – ANCORA DI LORENZO! Corner battuto sul primo palo da Zielinski, che trova la girata di testa del suo capitano. Carnesecchi è reattivo e riesce a deviare.

17′ – Zielinski scarica al limite per Mario Rui: destro debole dai venti metri, blocca Carnesecchi.

15′ – Super giocata di Sernicola in mezzo a due e cross al centro: sul primo palo la difesa del Napoli fa buona guardia.

13′ – Primo cartellino giallo del match: ammonito Vasquez per aver interrotto una ripartenza di Lozano.

12′ – Vasquez riceve sulla sinistra e cerca il cross sul primo palo. Di Lorenzo interviene e devia in corner.

11′ – Lancio per Tsadjout, che fa la sponda di testa. Copre Di Lorenzo di testa, all’indietro per Meret che riesce a bloccare con un piccolo brivido.

9′ – Che chiusura di Lozano! Sernicola crossa basso in mezzo, il pallone arriva a Vasquez sul secondo palo. L’ex Genoa controlla, ma viene rimontato dal grande intervento difensivo del messicano.

7′ – DI LORENZO! Kvaratskhelia appoggia al limite per il terzino azzurro che calcia a giro e trova la buona risposta di Carnesecchi che respinge.

3′ – Subito due errori in palleggio del Napoli. Non un avvio perfetto per gli azzurri.

20:47 – PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:45 – Le squadre osservano un minuto di silenzio per commemorare le vittime del tragico terremoto in Turchia e Siria.

20:42 – Squadre in campo.

20.35 – Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, prima della partita contro la Cremonese è intervenuto al microfono di DAZN: “Dobbiamo avere rispetto di ogni avversario. L’eliminazione dalla Coppa Italia è una bella ferita, ma è un ricordo che dobbiamo tralasciare. Le giocheremo tutte al meglio. Champions League? Sappiamo che in Champions ci sono squadre più attrezzate e forti di noi, ma noi ce le giocheremo tutte e spada tratta per proseguire il sogno“.

20.30 – Nel pre-partita di Napoli-Cremonese, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è stato premiato come miglior allenatore del mese di gennaio in Serie A. A premiarlo è stato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, che ha consegnato a bordo campo il premio.

20.28 – Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese ed ex calciatore del Napoli, prima della sua sfida del cuore è intervenuto al microfono di DAZN: “Ho fatto il mio esordio qui a Napoli, con gol-vittoria al 92′. Ricordo quando mister Bianchi mi disse ‘Ragazzino, entra’ e io quasi quasi non credevo lo dicesse a me. Mi girai verso il pubblico, c’erano 80 mila persona ad incitare, mi sembrava di vivere una favola ma poi subito mi concentrai sul campo e feci una buona partita. Dico lo stesso ai calciatori: concentratevi sulle vostre certezze e non pensate all’esterno, anche perché può essere uno stimolo. Maradona? Con lui tutto era possibile, io lo ringrazio sempre“.

20.24 – Marco Benassi, centrocampista della Cremonese, prima del match sul campo del Napoli ha parlato a DAZN: “Il punto di forza del Napoli è tutta la squadra. Il centrocampo è tra i migliori della Serie A, ma noi ci siamo preparati al meglio e proveremo a fare il massimo“.

20.23 – Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, prima del match contro la Cremonese è intervenuto al microfono di DAZN: “Finora abbiamo dimostrato tanto, sia chi gioca di più che chi gioca meno. Siamo tutti allo stesso livello. Cerchiamo sempre di fare bene e dare il nostro contributo quando veniamo chiamati in causa. Coppa Italia? Quella partita fu difficile e fa ancora male perché siamo usciti, ma tutte le gare sono importantissime. Speriamo di rimettere a posto le cose oggi“.

19.45 – Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Cremonese, posticipo della 22ª giornata di Serie A. Spalletti conferma tutti gli undici delle ultime gare, nessun cambio quindi in difesa, centrocampo e attacco. Confermati dunque Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Kim al centro della difesa. In mezzo al campo Lobotka in cabina di regia con Anguissa e Zielinski mezzali. In attacco Lozano vince il ballottaggio con Politano, completano il reparto Osimhen e Kvaratskhelia, nel giorno del suo compleanno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-1-1): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Aiwu; Tsadjout, Felix. All. Ballardini

18.45 – Come ogni volta, anche questa domenica la tangenziale di Napoli è andata in tilt tre ore prima dell’inizio della partita. Molti utenti hanno lamentato lunghe code già dalle 17.45 tra Capodichino e Corso Malta e soprattutto dopo Vomero con uscita Fuorigrotta intasata e persone che hanno impiegato anche un’ora per raggiungere lo stadio. File anche ai tornelli coi cancelli aperti dalle 17.30. Il tutto perché anche con la Cremonese è previsto una sorta di pienone coi 50mila che attendono il Napoli.

17.45 – Sfida tra opposti: il Napoli è la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questo campionato (15, di cui tre nel match d’andata) e la Cremonese è quella che ne incassa di più da fermo (13)

