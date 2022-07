Lettera aperta e disperata ad Aurelio De Laurentis

Auriemma lo ha definito atteggiamento da “commerciante”. Noi sebbene d’accordo, preferiamo dare una linea di analisi educativo-finanziaria.

Lo scontro vis a vis con il pubblico napoletano è cieco. Sordo e drammaticamente testardo.

Le Rivoluzioni si fanno col popolo non isolandosi.

La Restaurazione, le Famiglie, le Società si creano con accordi, legami e leganti.

La Storia lo chiarisce.

I libri di storia dei nostri sempre poco considerati studenti, sono pieni di questa verità.

Insieme è la strategia.

Nessun Uomo è un’isola è una poesia di John Donne ma anche un insegnamento di vita.

Se De Laurentis, come ribadisce ad ogni occasione da microfono, è il paladino di un mondo calcio moderno, migliore e pulito, allora, De Laurentis sbaglia completamente strategia. Allontanarsi dal consenso popolare oltre che infruttuoso e strategicamente errato. I padroni fanno così. Non i leaders democratici. È il popolo in un paese democratico che conserva i principi della Libertà, anche del godimento.

Il ricordo va ad uno spettacoloso Alberto Sordi nei panni del Marchese del Grillo.

“Io so Io e voi non siete….”

Ci dispiace moltissimo egregio presidente ma lei davvero sembra giocare a far dispetti. Il pallone ed il campo sono miei e ci faccio ciò che voglio.

“non vendo perché voglio divertirmi”. Grazie ma che ne dice di goder un po’ tutti? Che ne pensa di condividere un pizzico di questa “gioia”?

I 16 mila euro incassati per la prima amichevole a Castel di Sangro sono esclusivamente una offesa agli spettatori ed ai Napoletani. Per i comuni mortali sono soldi veri per una azienda internazionale solo un’offesa per se stessa e per chi ne compra il piacere.

Commerciante ha detto Auriemma, noi diremmo atteggiamento “ineducato”.

Ineducato, per chi si occupa di Pedagogia delle aziende e dei suoi servizi, sta a significare, ISOLAMENTO.

De Laurentis si è isolato.

Uomo solo al comando in una città che non conosce “monarchia” è un ossimoro.

Ogni termine che usuamo lo virgolettiamo per ridurne la serietà. È calcio e merita il peso che merita.

È in “ostaggio” il pensiero e la passione.

La Libertà è Partecipazione diceva Gaber.

Il calcio è Partecipazione.

Non è esclusivanente soldi, bilanci, entrate ed uscite.

La vita non è la partita doppia. Il calcio resta uno dei pochissimi momenti di terreno piacere ed è garantita al popolo.

Articolo 1 della costruzione del tifoso.

Il sig. De Laurentis non condivide.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati