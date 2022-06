L’ammutinamento del Bounty. De Laurentis production

Quando ci si trova dinanzi a portoni inaccessibili, ci si siede e si ragiona. Certe porte le si apre con Ironia o Attesa. Dice più o meno così la Cultura Giapponese. Signori e Signore i Pirati sono in coperta. Questo si che è un vero ammutinamento altro che lo spogliatoio di Ancelotti, Allan, Edo e le urla di capitan Insigne.

L’ammutinamento del Bounty oramai la tifoseria napoletana poco impara di attaccanti, centrocampisti e difensori in compenso a Napoli si diventa critici cinematografici. Sul vecchio Zanichelli ammutinamento è rifiuto degli ordini del comandante. A Napoli abbiamo proprio tutto. Armatore ribelle, comandante silenzioso e nascosto,pirati che ballano sul ponte di comando sulla testa del Napoli che fu. Adam Ounas é altro pirata ribelle. Rifiuto del rinnovo e scontro aperto. Ci mancava solo Ounas. A prescindere dai valori di mercato e di prestazione a Napoli tutti vogliono andar via. Sono troppi i nomi. Davvero troppi. Non é più un caso è una condizione psicologistica. Molto probabilmente per molti degli interpreti partenopei, la Ssc Napoli non garantisce più le condizioni per esercitare un buon lavoro. Si un lavoro perché non va dimenticato che il calciatore è un lavoro. Un lavoro e non il gioco del pallone in piazza tirando alla porta del garage. Far il calciatore, l’atleta è un lavoro. Fin troppo retribuito ma pur sempre un lavoro ed un lavoratore che sia metalmeccanico o tenore lirico ha il diritto di curare la propria carriera. Ounas come Milik? Come Zuniga? Come si puniscono i ribelli? Non credo il Napoli abbia il ponte da cui gettare in mare i rivoltosi. Ironia o niente. Non possiamo far altro. Si tratta di calcio e proprio non ce la sentiamo di menzionare Olivetti maestro di sociologia aziendale, Paolo Crepet e le sue tremila e passa conferenze sul tema del Lavoro coordinato. E calcio e deve rimanere calcio. È calcio e non è volley. È Spalletti e non è il professor Julio Velasco. Ecco appunto Spalletti. Dove si nasconde il Mr.? Che parte ha nella recita? Mentre i topi fuggono dove è il fattore? Questo malcontento è ascrivibile al toscano? Di certo Spalletti in passato ne ha fatte di epurazioni. Celebri epurazioni. A memoria di chi scrive Napoli non ricorda questo fuggi fuggi. Dobbiamo ricordare il Napoli di Lippi nel dopo Foggia per notare tante partenze per altro costrette.

Amici il mare è alto ed agitato. I pirati in coperta e la Marina non intende intercedere. Armatore in lotta col Palazzo ed allenatore in vacanza. E Giuntoli? Già probabilmente Giuntoli non ha voce.

