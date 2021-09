La stagione calcistica 2021-2022 e l’uscita di EA Sports FIFA 22

Mentre i campionati di massima divisione stanno entrando nel vivo, grazie anche alle prime uscite delle coppe europee, la stagione di serie A ha già indicato quali sono le formazioni più in forma di questo avvio di stagione. Tra le prime della classe figura proprio il Napoli di Luciano Spalletti. Così come per Inter, Lazio, Roma e Juventus, anche il Napoli ha iniziato un nuovo percorso per quanto riguarda la scelta del nuovo tecnico. Tuttavia la formazione partenopea ha avuto un avvio di campionato agevole, per merito del fatto che l’organico è rimasto pressoché invariato, almeno in termini di formazione tipo, cambiando pochissimo. Ne sono venute fuori prestazioni brillanti e importanti, un aspetto che non era affatto così scontato. Per tutti gli appassionati di calcio e di sport, c’è però una notizia da commentare che riguarda il settore della videoludica, vale a dire l’uscita di EA Sports FIFA 22. Il Napoli, presente tra le squadre di club di FIFA 22 è stata valutata come una squadra di livello medio-alta, che fa della difesa e dell’attacco i punti di forza, con qualche pecca nel reparto di centrocampo. Il budget di trasferimenti, aspetto importante per questo gioco di simulazione è di 56 milioni di euro, mentre la squadra rivale è comprensibilmente la Juventus, visti i trascorsi di questi ultimi campionati, FIFA e reali.

Insomma, EA Sports ha rilasciato un altro aggiornamento incrementale alla sua serie di simulazioni calcistiche. Gli aggiornamenti grafici di FIFA 22 e la nuova tecnologia di animazione rendono il bellissimo gioco migliore, con obiettivi che richiedono uno stile di gioco più deliberato e gratificante. Piccole modifiche migliorano anche la modalità Carriera di FIFA 22 e Volta Football prima di un adeguato rinnovamento. Tuttavia, a parte questi cambiamenti minori ma in gran parte positivi, questo è lo stesso gioco in un nuovo paio di pantaloni, il che significa che le sue microtransazioni sono altrettanto desiderose che mai di farti capovolgere le tasche.

David Beckham ha ordinato dei pancake su un balcone parigino. Mentre il cameriere schiaffeggia il piatto davanti a lui, puoi vedere i singoli mirtilli che si spingono. La telecamera quindi esegue una panoramica su un pavimento, oltre le bandiere increspate e le aiuole per rivelare te, il protagonista di FIFA 22, che stai sdraiato sfacciato. Non preoccupatevi: EA Sports non ha trasformato la sua amata serie di calcio in un JRPG (sarebbe troppo interessante), ma ha solo messo insieme un’apertura assurdamente sontuosa per cercare di convincere tutti noi che questa è la prossima generazione di calcio virtuale. Parte di quei soldi di Ultimate Team deve andare da qualche parte, giusto? Dopo aver fatto il salto a PlayStation 5 e Xbox Series X per il gioco di quest’anno, ho subito notato il restyling estetico.

Sono per lo più piccole cose che sporgono, come il modo in cui una maglia da calcio cattura la pelle di un giocatore o la lucentezza della fronte di un’ala impegnata. Allo stesso tempo, c’è ancora un divario molto evidente nella coerenza tra i modelli dei personaggi; i calciatori più famosi del mondo sono resi nei minimi dettagli, sfoggiano capelli elastici e caratteristiche espressive mentre i manager, d’altra parte, sembrano tutti sottoposti a trapianti di testa loschi sullo stesso corpo. Con l’azione sia dentro che fuori dal campo che sembra migliore che mai, FIFA 22 può spesso essere un’atmosfera inebriante da assorbire, ma questi sono tutti miglioramenti a livello di superficie.

Il gameplay è l’aspetto più importante per questo titolo. È qui che FIFA 22 ha compiuto progressi significativi. La maggior parte dei miglioramenti di quest’anno possono essere attribuiti a “HyperMotion”, una nuova tecnologia di acquisizione del movimento che EA sta sfruttando per rendere FIFA 22 più fluido sulle console di nuova generazione aggiungendo oltre 4.000 nuove animazioni raccolte da partite reali. Questo può sembrare un gergo di marketing paralizzante, ma in realtà si traduce in miglioramenti tangibili sul campo.

Le gambe di un attaccante si piegheranno per lo slancio dopo aver lanciato un tiro nell’angolo in alto da fuori area. I centrocampisti reagiranno in modo naturale al contraccolpo di un passaggio forte e le ali con statistiche di dribbling elevate si sentiranno più flessibili in contropiede. I giocatori si scontrano ancora l’uno con l’altro, rendendo la traiettoria della palla indovinata da chiunque, ma questa volta è un’occasione rara. Le collisioni sembrano essere state migliorate, con l’IA dell’opposizione trascinata in tandem.

Di conseguenza FIFA 22 è un gioco più lento di FIFA 21, ma ciò non significa che si tratti solo di difesa. Non mancano gli obiettivi; devi solo guadagnarli con un attento gioco di passaggio e una buona dose di visione. La pazienza spesso sembra avere la meglio sul ritmo, il che è molto rinfrescante. Ho mormorato “che palla” più che mai quest’anno, il più delle volte dopo aver individuato una delle mie ali nello spazio e averla scambiata con un pallonetto da sogno in ritardo attraverso il campo che porta a un pareggio sbalorditivo. Per il settore della videoludica questo 2021 è stato un anno importante, di ripresa per quasi tutte le software house, con alcuni picchi che si sono verificati dopo il 2020. Basti vedere come si sta muovendo il segmento del gambling online dove attrattive come https://casino.netbet.it/ sono diventate realtà sempre più affermata per il gioco online rivolto agli appassionati di live casinò.

